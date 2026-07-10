Menor Queda Herido tras Ser Atropellado por Camión Ruta 201 en Santa Catarina, NL

Un menor de 12 años resultó lesionado luego de ser atropellado por una camión de la ruta urbana 201 en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El hecho se reportó durante la noche del jueves 10 de julio en el cruce de las calles Real del Monte y Rincón de las Palmas, en la colonia Real de Santa Catarina.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor identificado como Héctor, de 12 años de edad, se encontraba jugando fútbol en la vía pública cuando el balón rodó por una pendiente, al intentar recuperarlo, cruzó la calle sin tomar las debidas precauciones, justo cuando circulaba el camión con el número económico 3583.

El impacto provocó que el menor se golpeara el lado derecho del parabrisas de la unidad ruta 201, causando que este se estrellara. Al percatarse de lo ocurrido, el conductor del camión urbano detuvo la marcha, descendió del vehículo y solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio y de las autoridades.

Menor atropellado por camión resultó con heridas en el rostro

Elementos de Protección Civil Jaguares de Santa Catarina se movilizaron hasta el sitio después de recibir el reporte del accidente en la colonia Real de Santa Catarina. El menor presentaba lesiones en el rostro; sin embargo, sus padres decidieron que no fuera trasladado de inmediato a un hospital.

Finalmente, el menor y su familia permanecieron en el sitio donde se registró el atropello, a la espera del pase médico emitido por la aseguradora, con el fin de recibir atención hospitalaria. Hasta el momento, no han dado a conocer el estado de salud actual del adolescente de 12 años.

SHH