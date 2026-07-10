Menor Queda Herido tras Ser Atropellado por Camión Ruta 201 en Santa Catarina, NL

Un adolescente de 12 años de edad resultó con lesiones en el rostro después de ser atropellado por un camión urbano en la colonia Real de Santa Catarina

Ambulancia atiende a adolescente atropellado en Santa CatarinaFoto: N+

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Un adolescente de 12 años sufrió heridas faciales tras ser atropellado por un camión en Santa Catarina. El incidente ocurrió mientras jugaba fútbol. Conoce más sobre su estado de salud.

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