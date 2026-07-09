Catean Casa en García, NL: Investigan Privación de la Libertad y Homicidio

Autoridades realizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento Portal de Lincoln, en García, como parte de una investigación por un presunto caso de privación ilegal de la libertad y homicidio.

Autoridades aseguraron el áreaFoto:Alejandro Gonzalez

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Autoridades estatales realizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento Portal de Lincoln, en García, como parte de una investigación por un presunto caso de privación ilegal de la libertad y homicidio.

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