Catean Casa en García, NL: Investigan Privación de la Libertad y Homicidio

La tarde de este jueves 9 de julio se registró un importante despliegue de elementos ministeriales y del Grupo Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en el fraccionamiento Portal de Lincoln, en el municipio de García, donde las autoridades ejecutaron una orden de cateo como parte de una investigación relacionada con un presunto caso de privación ilegal de la libertad y homicidio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catean Casa; Investigan Privación de la Libertad y Homicidio en García, NL

La investigación se llevó a cabo en una casa ubicada sobre la calle Buendía, donde agentes ministeriales, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron diversas inspecciones para recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

De manera extraoficial trascendió que en el interior del inmueble habrían localizado evidencias que indicarían que una persona permaneció privada de la libertad en ese lugar y que, presuntamente, también fue asesinada dentro de la misma propiedad. Tras el supuesto hallazgo, las autoridades acordonaron un amplio perímetro alrededor del domicilio mientras agentes realizaban el procesamiento de la escena y continuaban con la recolección de evidencias como parte de la investigación.

Buscan esclarecer un caso ocurrido hace aproximadamente un año

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer la identidad de la víctima, sus características ni el sitio donde habría sido privada de la libertad. Lo único que ha trascendido es que el caso tendría su origen en hechos ocurridos aproximadamente hace un año y que actualmente son retomados por el Grupo Antisecuestros.

De acuerdo con la información preliminar, aparentemente se trataría de una sola víctima, un hombre, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades debido al hermetismo con el que se desarrolla la investigación.

Durante las primeras horas surgieron versiones entre vecinos sobre la posible existencia de dos víctimas; sin embargo, la información disponible hasta el momento apunta a que únicamente una persona habría sido privada de la libertad y posteriormente asesinada. La confusión habría surgido porque otra persona presuntamente relacionada con el caso podría estar involucrada en la investigación.

La intensa movilización de unidades y el amplio acordonamiento generaron preocupación entre los habitantes del sector, quienes manifestaron temor por la seguridad de sus familias al observar la presencia de numerosos agentes y vehículos oficiales.

Las autoridades señalaron que la situación se encontraba bajo control y que el operativo correspondía únicamente a una diligencia ministerial derivada de una investigación en curso. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continuará con las indagatorias para determinar con precisión lo ocurrido y esclarecer este presunto caso de privación de la libertad y homicidio.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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