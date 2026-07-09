Reportan Disparos Contra Trabajadores Estadounidenses que Instalaban Boyas en Río Bravo

Un hombre disparó contra trabajadores estadounidenses que instalaban boyas en el Río Bravo.

Reportan Disparos Contra Trabajadores Estadounidenses que Instalaban Boyas en Río BravoFoto: N+

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Disparos en Río Bravo: trabajadores estadounidenses bajo ataque mientras instalan boyas. Autoridades buscan al responsable. Conoce más sobre este incidente.

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