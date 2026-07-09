Reportan Disparos Contra Trabajadores Estadounidenses que Instalaban Boyas en Río Bravo

Ciudadanos estadounidenses que instalaban boyas en el Río Bravo, entre la frontera de Piedras Negras y Eagle Pass, a la altura de El Quemado, Texas, y del ejido San Isidro, del lado mexicano, reportaron detonaciones de arma de fuego.

El hecho generó una movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de identificar al responsable de disparar contra los trabajadores, quienes forman parte del proyecto del Departamento de Transportación de Texas, encargado de delimitar el cauce del río para reforzar la seguridad fronteriza.

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De acuerdo con los primeros reportes, un ranchero presuntamente comenzó a disparar contra el personal sin provocación alguna. Tras el incidente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo en las inmediaciones del rancho del presunto agresor.

Las autoridades mantienen una investigación para localizar al responsable y asegurar el arma utilizada en la agresión. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la zona permaneció acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Refuerzan muro flotante en la frontera entre Piedras Negras y Texas

Previamente a este incidente, el pasado 10 de junio, las autoridades reforzaron la seguridad en la frontera entre Coahuila y Texas tras el operativo que se desplegó luego de que Erick Gardea, un joven que presuntamente atacó a su familia con un machete en Piedras Negras e intentó escapar y evadir la vigilancia en el Puente Internacional Dos, situación que mantuvo movilizadas a corporaciones de ambos países durante aproximadamente nueve horas.

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Como parte de las medidas implementadas, se amplió el muro flotante instalado sobre el Río Bravo con el objetivo de fortalecer la vigilancia y dificultar los cruces irregulares hacia Estados Unidos.