Amplían Muro Flotante en la Frontera entre Coahuila y Texas

Estados Unidos decidió reforzar las medidas de seguridad y ampliar el muro fronterizo entre Coahuila y Texas.

Amplían Muro Flotante Fronterizo en la Frontera entre Coahuila y TexasFoto: N+

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Estados Unidos amplía el muro flotante en la frontera Coahuila-Texas tras incidente de seguridad. Descubre cómo esta medida busca frenar cruces ilegales.

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Amplían Muro Flotante en la Frontera entre Coahuila y Texas