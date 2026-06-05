Se Incendia Vehículo en Persecución por Sujeto que Atacó a Familia con Machete en Coahuila

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de la agresión de varias personas en la colonia Valle del Norte en Piedras Negras, Coahuila.

El responsable, identificado como Erick Cruz Gardea, de 31 años, llegó al domicilio manifestando que mataría a su hermano de nombre Kevin Antonio, tras varios minutos de discusión, tomó un machete y agredió a Evelyn Gardea de 26 años, Marco Cruz de 50, Ashly Cruz Gardea de 20 y María del Carmen Gardea de 48 años.

Luego de la agresión abordó un vehículo y emprendió la huida rumbo al Puente Internacional Dos, donde provocó un choque y el automóvil se incendió.

Elementos del CBP, lograron su detención, sin embargo, minutos después escapó y logró escalar un vagón instalado en las orillas del Río Bravo, entre la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras.

Después de cinco horas, se informó que el sujeto fue detenido y trasladado a la cárcel de Texas, donde enfrentará diversos cargos o posiblemente sea deportado y puesto a disposición de las autoridades mexicanas para que responda por el delito de lesiones.

Hombre le provoca fractura de dedo a su hija en Torreón

Un hombre fue detenido luego de agredir a su mujer y su niña de 6 años en la colonia Elsa Hernández de Torreón, durante la madrugada del 2 de junio.

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Miguel "N" agredió a su esposa y cuando su hija intentó defenderla, el hombre aventó a la menor, provocándole fractura en un dedo de la mano derecha.

Al llegar las corporaciones de seguridad, el hombre había escapado del lugar.

La mujer y su hija fueron trasladadas a un hospital y al regresar a su casa, se encontraron con Miguel "N" quien continuaba con una actitud agresiva, amenazando a su mjer de muerte, por lo que lo reportaron a la policía, quien lo detuvo cuando intentaba escapar en motocicleta.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.