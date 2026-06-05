Se Incendia Vehículo en Persecución por Sujeto que Atacó a Familia con Machete en Coahuila

Un hombre que atacó a su familia con un machete provocó el incendio de un vehículo en el Puente Internacional II en Piedras Negras cuando intentaba escapar.

Se Incendia Vehículo en Persecución por Sujeto que Atacó a Familia con Machete en CoahuilaFoto: N+

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Impactante ataque en Piedras Negras: hombre agrede a su familia con machete y provoca incendio en puente fronterizo. Detenido tras intensa búsqueda. Conoce los detalles.

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