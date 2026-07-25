Sociedad

Se Registra Sismo de Magnitud 5.1 al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que este evento es una réplica del sismo del 23 de julio

Instalaciones del Servicio Sismológico Nacional.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sismo de magnitud 5.1 sacude Ciudad Hidalgo, Chiapas. Fue una réplica del evento del 23 de julio.

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