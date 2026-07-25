Se Registra Sismo de Magnitud 5.1 al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

La noche de este viernes 24 de julio de 2026, se registró un sismo en Chiapas.
El Servicio Sismológico Nacional informó que fue de magnitud 5.1.
Ocurrió a las 11 de la noche con 26 minutos.
Su epicentro se localizó a 88 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo y a una profundad de 13 kilómetros.
Réplica
La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que este evento es una réplica del sismo del pasado 23 de julio.
Mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.
Tan solo unos minutos más tarde de ocurrido este sismo, se registró otro de magnitud 4.2, localizado a 89 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Este movimiento ocurrió a las 23:57 horas.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, ni daños materiales.
Con información de SSN.
LECQ