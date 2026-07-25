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En Cena de Corresponsales Donald Trump Bromea sobre un Mandato Más

El presidente de Estados Unidos bromeó con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el 2028 al frente

Trump avienta una gorra con el número 2028.Foto: Reuters

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Donald Trump bromea sobre un cuarto mandato en la Cena de Corresponsales. Con una gorra roja 2028, el presidente sugiere otra candidatura, aunque la Constitución lo impide.

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