En Cena de Corresponsales Donald Trump Bromea sobre un Mandato Más

Este viernes durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó nuevamente con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el año 2028 al frente.

Antes de colocarse una de las características gorras de sus campañas electorales, pero en esta ocasión con el número 2028, broma que ha repetido durante apariciones públicas al menos dos veces esta semana, el presidente Trump, indicó:

"Quiero anunciar mi intención de competir por un cuarto mandato como presidente. Gané tres veces y lo haré de nuevo"

Cuarto mandato

Trump se refiere de forma sarcástica a un posible cuarto mandato, debido a que nunca ha reconocido su derrota ante el demócrata Joe Biden en 2020 y ha denunciado en demasiadas ocasiones un supuesto fraude electoral del cual no existen pruebas.

Esta broma fue el complemento de un discurso de más de 70 minutos pronunciado por el republicano durante la repetición de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en esta ocasión en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, que antes perteneció a la familia Trump, en lugar del Washington Hilton, sede tradicional de la gala.

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La asistencia al evento, que se repitió la noche del viernes luego del atentado del 26 de abril, también se redujo considerablemente, de unos 2 mil 600 invitados a 700 aproximadamente, mientras que el Servicio Secreto reforzó la seguridad y limitó los accesos, donde todos los asistentes debían presentar un código QR para ingresar.

Trump no puede presentarse a elecciones de 2028

Trump, de 80 años, no se puede presentar a las elecciones de 2028, debido a que la Constitución de Estados Unidos limita los mandatos presidenciales a dos y el republicano se encuentra en su segundo periodo.

El presidente de EUA bromea con la posibilidad de presentarse nuevamente y asegura que muchos simpatizantes del movimiento MAGA, le piden que siga en el cargo.

Ha mencionado también en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, considerados posibles aspirantes a la candidatura presidencial republicana para el año 2028.

Con información de EFE.

LECQ