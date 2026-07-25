Internacional

Divorcio del Siglo Corea: Multimillonario Chey Tae-won Pagará 644 MDD a Exesposa por Infidelidad

El jefe del Grupo SK solicitó una mediación de divorcio tras admitir dos años antes una relación extramatrimonial con Kim Hee-young, su actual pareja

Chey Tae-won, presidente de SK Group. Foto: ReutersChey Tae-won, presidente de SK Group. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+