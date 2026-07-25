Divorcio del Siglo Corea: Multimillonario Chey Tae-won Pagará 644 MDD a Exesposa por Infidelidad

Un tribunal de Corea del Sur ordenó este viernes 24 de julio de 2026 a Chey Tae-won, jefe del Grupo SK, al que pertenece el fabricante de chips SK hynix, pagar 644 millones de dólares a su exesposa Roh Soh-yeon, por el reparto del patrimonio matrimonial tras su divorcio.

El fallo forma parte de un litigio iniciado en 2017 cuya principal disputa era si las acciones de Chey en SK Inc., principal sociedad de cartera del conglomerado, debían considerarse patrimonio matrimonial.

El reparto del patrimonio

El Tribunal Superior de Seúl determinó que tales acciones y otros títulos en poder de Chey forman parte de los bienes divisibles, al considerar que ambos cónyuges contribuyeron a su formación, conservación y aumento de valor durante el matrimonio, según un documento explicativo del fallo.

La nueva cuantía, no obstante, es inferior a los 955 millones de dólares establecidos en 2024, un cálculo que el Tribunal Supremo anuló en octubre pasado, devolviendo el caso al tribunal inferior.

Roh había pedido que las acciones se valoraran conforme a su cotización de junio de 2026, cuando llegaban a 556 dólares por título, según el diario local Chosun Biz, en medio del exponencial crecimiento de SK hynix, segunda empresa de mayor capitalización en Corea del Sur.

Sin embargo, el tribunal mantuvo como referencia el valor del cierre de los alegatos de la anterior apelación, que se produjo el 16 de abril de 2024, cuando se cotizaban en alrededor de 109 dólares.

El tribunal atribuyó a Roh, hija del expresidente surcoreano Roh Tae-woo (1988-1993), un tercio del patrimonio sujeto a reparto y reservó los dos tercios restantes para Chey, según el documento proporcionado por la propia corte.

La defensa de Chey señaló que decidirá si presenta un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo tras analizar el fallo, según una fuente citada por la agencia local de noticias Yonhap.

Multimillonario confesó infidelidad

Chey, jefe del segundo mayor conglomerado surcoreano, y Roh, directora del centro de arte digital Art Center Nabi, se casaron en 1988 y tienen tres hijos.

En 2017, el jefe del Grupo SK solicitó una mediación de divorcio tras admitir dos años antes una relación extramatrimonial con Kim Hee-young, su actual pareja, y reconocer que ambos tenían una hija en común.

Con información de: EFE

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