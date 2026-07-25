¿Cuándo Reanudará la UNAM las Inscripciones de Nuevo Ingreso 2026-2027 a Licenciaturas?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió de forma provisional las inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas luego de una serie de irregularidades detectadas durante el proceso de admisión.

Los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 estaban programados para el próximo lunes 27 de julio de 2026. Ahora han sido suspendidas.

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¿Por qué la UNAM suspendió las inscripciones de nuevo ingreso?

Esta decisión tuvo lugar luego de que la Comisión Técnica integrada por expertas y expertos de la Máxima Casa de Estudios fuera convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

El propósito de la medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria.

¿Cuándo se reanudarán las inscripciones de nuevo ingreso?

La Universidad informará "oportunamente", a través de los medios oficiales, las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes respecto de la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1.

"La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica", añadió en un comunicado.

AMP