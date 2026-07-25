Educación

¿Cuándo Reanudará la UNAM las Inscripciones de Nuevo Ingreso 2026-2027 a Licenciaturas?

La decisión tuvo lugar luego de que la Comisión Técnica integrada por expertos de la Máxima Casa de Estudios fuera convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el proceso de admisión

Biblioteca de la UNAM. Revisión de Examen UNAM 2026Si aplicaste al Examen UNAM 2026 y no quedaste seleccionado, te decimos cómo puedes solicitar la revisión de la prueba. Foto: Cuartoscuro.

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