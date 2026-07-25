¿Partido de Chivas vs Juárez Pasa En Vivo por TV Gratis? Hora y Dónde Ver Juego de Liga MX 2026

Ya está en marcha la segunda fecha del futbol mexicano y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal juegan las Chivas vs Juárez, acá te dejamos el horario y dónde ver la transmisión en vivo gratis del partido de mañana, correspondiente a la Jornada 2 de la Liga MX Apertura 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

El Club Deportivo Guadalajara debe mostrar una mejor cara a la que mostraron en la primera fecha del torneo, donde perdieron en casa ante el Toluca del Turco Mohamed. Para su partido contra Bravos de Juárez no van a poder contar con Ángel Sepúlveda, quien fue expulsado frente a los Diablos Rojos, pero esto puede significar ver a la Hormiga González en el once titular.

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¿A qué hora juegan las Chivas vs Juárez mañana por la Liga MX 2026?

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 17:00 horas (5 de la tarde, tiempo del centro de México) de este sábado 25 de julio. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Akron, recinto que se ubica en el estado de Guadalajara.

Tanto en Rebaño Sagrado como los Bravos de Juárez buscan su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026. Los fronterizos cayeron por la mínima contra el Puebla, en la Fecha 1 de la Liga MX.

¿Partido de Chivas vs Juárez pasa por un canal de TV gratis?

El partido de la Liga MX 2026 no se va a poder ver por TV abierta en vivo, pues el juego solamente va a estar disponible por una plataforma de streaming que requiere de paga para su visualización.

¿Dónde ver Chivas vs Juárez en vivo gratis?

El partido del Guadalajara contra los Bravos va a estar disponible en vivo online gratis a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del Chivas vs Juárez.

AO