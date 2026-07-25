Futbol

¿Partido de Chivas vs Juárez Pasa En Vivo por TV Gratis? Hora y Dónde Ver Juego de Liga MX 2026

Checa a qué hora y en qué canal juegan las Chivas vs Bravos de Juárez este sábado 25 de julio, así sabrás dónde ver la transmisión del partido de la Liga MX 2026.

Partido de Chivas vs Juárez va por TV en vivo gratis hoy hora y dónde ver juego de Liga MX 2026Chivas vuelve a jugar de local contra Bravos de Juárez. Foto: Cuartoscuro
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