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Habrá Show de Medio Tiempo y Homenaje a Leyendas en Atlante vs América Hoy: Lista de Artistas

El combinado azulgrana dio a conocer a través de sus redes sociales que habrá un espectáculo en el medio tiempo del encuentro y un homenaje a leyendas

Atlante Anuncia Show de Medio Tiempo y Homenaje a Leyendas en Partido vs América; ¿Qué Artista se Presentará?Jugadores del Atlante celebran su regreso a la Primera División. Foto: AtlanteFC

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Es este viernes 24 de julio de 2026 en la Liga MX Apertura, el encuentro destaca porque tendrá un invitado especial que compartirá escenario junto al cantante Kevin AMF

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Habrá Show de Medio Tiempo y Homenaje en el Partido Atlante vs América Hoy: Quién Cantará, Lista de Artistas