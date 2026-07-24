Habrá Show de Medio Tiempo y Homenaje a Leyendas en Atlante vs América Hoy: Lista de Artistas

Jugadores del Atlante celebran su regreso a la Primera División. Foto: AtlanteFC Destacado
Es este viernes 24 de julio de 2026 en la Liga MX Apertura, el encuentro destaca porque tendrá un invitado especial que compartirá escenario junto al cantante Kevin AMF
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Habrá Show de Medio Tiempo y Homenaje en el Partido Atlante vs América Hoy: Quién Cantará, Lista de Artistas
El
Atlante vuelve al estadio CDMX hoy luego de 19 años de su último juego en Primera División en dicho inmueble.
El combinado azulgrana dio a conocer a través de sus redes sociales que habrá un espectáculo en el medio tiempo del encuentro y un homenaje a leyendas.
¿Cuándo es el partido Atlante vs América?
Este viernes 24 de julio de 2026 en la Liga MX Apertura, el encuentro destaca porque tendrá de invitado especial a Mario Bautista que compartirá el escenario junto al cantante Kevin AMF para interpretar temas populares como Baby Girl.
El formato se ha diseñado para ser estilo NFL, y promete un espectáculo con una producción similar a los eventos estadounidenses.
Show de medio tiempo en Atlante vs América
Esto estará a cargo del cantante mexicano Mario Bautista que será el artista principal del show para el partido entre Atlante y América.
Realizarán homenaje a leyendas
El Atlante dijo que antes del partido reconocerán a las leyendas que les brindaron gloria, a quienes también están de regreso en primera división.
Además de la música, el
Club Atlante aprovechará el evento contra las Águilas del América para brindar un tributo a las figuras históricas que hicieron época con los azulgrana. ¿Quiénes son Mario Bautista y Kevin AMF?
Mario Bautista y Kevin AMF son dos cantantes y creadores de contenido mexicanos que destacan en la música urbana y el pop.
Se unieron en el lanzamiento de su colaboración de nombre “PRADA”.
Mario Bautista tiene 30 años, nació el 5 de marzo de 1996 con nacionalidad mexicana, originario de la CDMX.
Inició su carrera a los 17 años y en la actualidad es uno de los generadores de contenido más populares de México, al ser primo de la cantante Fey.
Entre sus éxitos destacan "Baby Girl", "Brindo" y "Regálame", sumando cientos de millones de reproducciones en plataformas de streaming.
Por su parte Kevin AMF tiene 18 años, al nacer el 21 de noviembre de 2007, de nacionalidad mexicana es originario de Culiacán, Sinaloa.
Su nombre real es Kevin Alan Moreno Franco. Es una de las figuras emergentes más populares de corridos tumbados y el dembow bélico.
Saltó a la fama en 2023 con su sencillo debut "Porte Fresón". Desde entonces, ha colaborado con personalidades como Luis R Conriquez, Dani Flow y la española Bb trickz en el tema "Jálale alv”.