FIFA Envía Mensaje a ‘Memo’ Ochoa por su Retiro y el Récord que Rompió el Mexicano

La FIFA envió este jueves, 23 de julio de 2026, un emotivo mensaje a Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien anunció su retiro oficial del futbol.

Cabe recordar que 'Memo' Ochoa anunció ayer miércoles, 22 de julio, su retirada del futbol profesional a sus 41 años, en el que defendió la portería de equipos como el Club América o los españoles Málaga y Granada, entre otros.

En 22 años de trayectoria profesional, representó a México en 154 ocasiones y participó en 6 Copas del Mundo, la última de ellas en el reciente Mundial 2026 organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Mensaje de la FIFA para ‘Memo’ Ochoa

Luego del Mundial 2026, en el que ‘Memo’ Ochoa se despidió de la afición mexicana, la FIFA envió un mensaje al exportero mexicano, que rompió un importante récord.

"El sexto jugador más veterano en la historia de la @FIFAWorldCup y una verdadera leyenda del torneo. El mexicano Guillermo Ochoa, quien participó en un récord de sexto Mundial de la FIFA este año, ha anunciado su retiro del fútbol".

¡Te deseamos lo mejor en tu retiro, Guillermo!, añadió la FIFA.

The sixth-oldest player in @FIFAWorldCup history and a true legend of the tournament. 🇲🇽



Mexico’s Guillermo Ochoa, who participated at a record breaking sixth FIFA World Cup this year, has announced his retirement from football.



Wishing you all the best in your retirement,… pic.twitter.com/HyudCNJ0fv — FIFA (@FIFAcom) July 23, 2026

Además, ayer el AVS portugués rindió un homenaje a su exportero mexicano Guillermo Ochoa, a quien describió como una "leyenda", el día en que anunció que cuelga los guantes.

"Gracias y felicidades, leyenda", escribió el AVS en redes sociales, junto a una fotografía de Memo Ochoa durante un partido que disputó con el equipo, que fue el penúltimo de su exitosa trayectoria en la portería.

El emblemático portero mexicano pasó por este club portugués en la temporada 2024/2025 y acabó siendo un factor decisivo para que se mantuviera en primera división esa campaña, un objetivo que no logró repetir en la más reciente.

Con información de N+ y EFE

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