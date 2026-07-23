Futbol

FIFA Envía Mensaje a ‘Memo’ Ochoa por su Retiro y el Récord que Rompió el Mexicano

En 22 años de trayectoria profesional, ‘Memo’ Ochoa representó a México en 154 ocasiones y participó en 6 Copas del Mundo

Guillermo ‘Memo’ Ochoa durante el Mundial 2026Guillermo ‘Memo’ Ochoa durante el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Memo Ochoa se retira del fútbol tras 22 años y 6 Mundiales. La FIFA lo reconoce. Descubre el récord que rompió el portero mexicano.

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