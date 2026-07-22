¿Dónde Será el Mundial 2030? Sedes Confirmadas por FIFA para Partidos

El pasado domingo 19 de julio concluyó el Mundial 2026 y ya se sabe dónde será la siguiente Copa del Mundo en 2030. Te decimos las sedes confirmadas por la FIFA para los partidos.

El Consejo de la FIFA dio a conocer los seis países que serán sede la Copa Mundial en 2030, ubicados en tres diferentes continentes: Europa, África y América.

Además, en 2023 se conmemora el centenario del Mundial, por lo que habrá una ceremonia única de celebración, donde tuvo lugar la primera Copa Mundial de FIFA.

¿Dónde será el Mundial 2030?

La FIFA determinó que España, Portugal (Europa) y Marruecos (África) serán las sedes anfitrionas para el Mundial 2030, evento deportivo que incluye los partidos de celebración del centenario que se disputarán en:

Argentina, Paraguay y Uruguay (uno en cada país sudamericano).

Es importante señalar que el partido del centenario se jugará en Montevideo, Uruguay, junto con la celebración y ceremonia del centenario, en reconocimiento al papel de este país como anfitrión y ganador de la edición de 1930.

En Argentina se jugará un partido en reconocimiento al papel de este país como finalista y subcampeón de la edición de 1930.

Mientras que en Paraguay se jugará un partido en reconocimiento al papel de ese país como sede de la CONMEBOL, la primera y única confederación existente en el momento de la edición de 1930.

Se informó que los tres partidos disputados en Sudamérica se adelantarán a los partidos inaugurales oficiales del Mundial 2030 que se jugará en Marruecos, Portugal y España. Así es el posible calendario para el Mundial de 2030 dado a conocer por la FIFA:

8-9 de junio 2030: La celebración del Centenario y los primeros partidos de Uruguay, en Montevideo, Argentina y Paraguay.

13-14 de junio 2030: Ceremonia de apertura y partido inaugural de la Copa Mundial 20230.

15-16 de junio 2030: Primeros partidos de los otros equipos de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay.

21-22 de junio 2030: Segundo partido de todos los equipos de los grupos que integran Uruguay, Argentina y Paraguay.

21 de julio de 2030: Final del Mundial 2030.

Con información de N+

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