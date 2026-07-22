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¿Dónde Será el Mundial 2030? Sedes Confirmadas por FIFA para Partidos

Te decimos cuáles son las sedes confirmadas por la FIFA para el Mundial 2030

Aficionados de la selección españolaAficionados de la selección española. Foto: EFE

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¿Sabías que el Mundial 2030 se jugará en tres continentes? Europa, África y América se unen para celebrar el centenario de la Copa del Mundo. Conoce las sedes y fechas clave.

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