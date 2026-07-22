Seguridad

Vinculan a Liliana N por Presunto Caso de Crueldad Animal Contra Rocky en Saltillo

Fue vinculada a proceso Liliana "N" señalada como la presunta responsable de arrastrar a un perro en Saltillo.

Vinculan a Liliana "N" por Presunto Caso de Maltrato Animal Contra Rocky en SaltilloLiliana "N" podría alcanzar una pena máxima de ocho años prisión. Foto: FGEC

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Liliana 'N' enfrenta proceso por maltrato animal tras arrastrar a Rocky en Saltillo. La justicia actúa con firmeza en Coahuila. Conoce más sobre este impactante caso.

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