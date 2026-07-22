Vinculan a Liliana N por Presunto Caso de Crueldad Animal Contra Rocky en Saltillo

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera, confirmó que Liliana “N” fue detenida el martes 21 de julio, y ya se encuentra formalmente vinculada a proceso por el maltrato al perro “Rocky” en Saltillo. Señaló que la detenida se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, conforme a lo determinado por el Poder Judicial.

Loera explicó que, por respeto a la autonomía del Poder Judicial, la Fiscalía solo proporcionará información oficial al concluir el proceso. Sin embargo, aclaró que desde el primer momento se ha actuado con toda la fuerza de la ley, y que la detención de Liliana “N” representa una acción contundente contra el maltrato animal en Coahuila.

Asimismo, el funcionario confirmó que el gobernador del Estado ha estado al pendiente del caso y ha instruido que se actúe con todo el peso de la ley sin excepciones, ya que en Coahuila los casos de maltrato animal son impermisibles.

¿Quién era Rocky?

Fue el 18 de julio cuando a través de redes sociales se viralizó el caso de Rocky, un perro que fue arrastrado por una camioneta de lujo en el fraccionamiento Villas de San Miguel en Saltillo.

Las imágenes fueron compartidas por integrantes de la asociación Dignidad Animal, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

Tras la difusión del caso, autoridades catearon la casa de la presunta agresora de Rocky, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila ingresaron a la residencia y analizaron la banqueta donde supuestamente había sido arrollado el perro.

Este 22 de julio la Fiscalía Genera del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó la muerte de "Rocky", debido a las graves lesiones que sufrió en un presunto caso de maltrato animal.

Ante esta situación, la situación de Liliana "N" podría agravarse y alcanzar una pena de hasta ocho años de prisión, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente para este tipo de delitos.