Seguridad

Vinculan a Mujer que Presuntamente Amputó un Dedo Sin Ser Médica; Esto Sabemos

Una mujer fue vinculada a proceso en Querétaro por presuntamente hacerse pasar por médica y realizar la amputación de un dedo del pie a una paciente sin contar con la preparación profesional requerida

Vinculan a Proceso a Falsa Médica en QuerétaroVinculan a Proceso a Falsa Médica en Querétaro. Foto: PID

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Impactante caso en Querétaro: mujer vinculada a proceso por amputar un dedo sin ser médica. La salud de la paciente se deterioró gravemente. ¿Cómo llegó a este punto?

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