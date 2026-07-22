Vinculan a Mujer que Presuntamente Amputó un Dedo Sin Ser Médica; Esto Sabemos

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de una mujer por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas, al ser investigada por presuntamente hacerse pasar por médica para realizar un procedimiento quirúrgico sin contar con la formación profesional requerida, lo que derivó en graves afectaciones a la salud de una paciente.

¿Qué ocurrió con la víctima?

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en mayo de este año, cuando la afectada acudió a un inmueble habilitado como consultorio en la colonia Santa María Magdalena, en el municipio de Querétaro, para recibir atención por una lesión en el pie izquierdo. Tras realizar algunas curaciones, la imputada le indicó que era necesario amputarle el primer dedo del pie y llevó a cabo el procedimiento en ese mismo lugar.

La Fiscalía señaló que la intervención se realizó presuntamente sin estudios preoperatorios, sin las condiciones adecuadas de un quirófano y sin que la mujer contara con la especialidad médica necesaria para practicar una cirugía de esa naturaleza.

Las investigaciones establecieron que la imputada cuenta con una licenciatura en Enfermería, por lo que carecía de las atribuciones legales y profesionales para realizar una amputación, procedimiento que corresponde exclusivamente a médicos especialistas.

Como consecuencia del procedimiento, la salud de la paciente se deterioró y posteriormente fue ingresada a un hospital, donde los médicos determinaron que era necesario amputarle la pierna izquierda para preservar su vida.

El pasado 10 de julio de 2026, la Fiscalía ejecutó cateos en dos inmuebles ubicados en la capital queretana. En el supuesto consultorio fueron asegurados diversos indicios relacionados con la investigación, mismos que fueron integrados a la carpeta correspondiente.

Ese mismo día también fue cumplimentada la orden de aprehensión contra la mujer, quien fue presentada ante un Juez de Control. Tras analizar los datos de prueba, la autoridad judicial determinó vincularla a proceso por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.