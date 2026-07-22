Asegura FGR Más de 170 Mil Litros de Hidrocarburo Ilícito en Cateo en San Luis Potosí

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 170 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita durante un cateo realizado en un predio ubicado sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, en la capital de San Luis Potosí, como parte de una investigación derivada de una denuncia anónima.

¿Cómo detectaron el presunto almacenamiento ilegal de combustible?

De acuerdo con la FGR, la denuncia recibida por la Policía Federal Ministerial señalaba que en las instalaciones de una empresa se almacenaba diésel en un tanque y en diversas pipas sin contar con los permisos correspondientes. Además, los denunciantes indicaron que el combustible era movilizado principalmente durante la noche para evitar ser detectado y que, de manera constante, ingresaban pipas durante el día para cargar y descargar el producto.

Tras obtener una orden judicial, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de peritos especializados, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, realizaron el cateo y brindaron seguridad perimetral durante el operativo.

En el inmueble fueron asegurados una pipa con aproximadamente 27 mil litros de diésel; dos tractocamiones acoplados a tanques con alrededor de 63 mil 500 y 67 mil litros de combustible, respectivamente; un tanque horizontal con capacidad de 50 mil litros que contenía aproximadamente 16 mil 500 litros de diésel; además de un tanque con cerca de cuatro mil litros de urea.

Las autoridades también aseguraron un módulo despachador con una manguera, una bomba con dos mangueras, cinco equipos de cómputo y diversa documentación relacionada con la investigación.

Asimismo, quedaron bajo resguardo 102 vehículos, entre ellos pipas vacías, plataformas, cajas secas y dollys. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones por los presuntos delitos de posesión, comercialización y almacenamiento ilícito de hidrocarburos.