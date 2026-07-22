Seguridad

Asegura FGR Más de 170 Mil Litros de Hidrocarburo Ilícito en Cateo en San Luis Potosí

La FGR aseguró más de 170 mil litros de diésel de presunta procedencia ilícita durante un cateo en un predio de la capital potosina.

Cateo en SLP Deja el Aseguramiento de Más de 170 Mil Litros de DiéselCateo en SLP Deja el Aseguramiento de Más de 170 Mil Litros de Diésel. Foto: FGR

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Más de 170 mil litros de diésel de origen ilícito asegurados por la FGR en San Luis Potosí. Un cateo que revela el tráfico nocturno de combustible.

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