Nuevo León Suma 35 Mujeres Asesinadas en 2026; Solo 11 Casos Han Sido Considerados Feminicidios

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que, en lo que va de 2026, un total de 35 mujeres han sido asesinadas en el estado; sin embargo, solo 11 de esos casos han sido tipificados como feminicidio, al cumplir con las características que marca la ley para esa clasificación.

La información fue presentada durante la conferencia de prensa semanal de la dependencia, donde autoridades explicaron el avance de las investigaciones y los criterios utilizados para determinar cuándo la muerte violenta de una mujer constituye el delito de feminicidio.

El vicefiscal del Ministerio Público recordó que toda muerte violenta de una mujer es investigada inicialmente bajo el protocolo de feminicidio. No obstante, conforme avanzan las indagatorias, se determina si existen los elementos jurídicos necesarios para mantener esa clasificación o reclasificar el caso como homicidio doloso.

Factores para tipificar un feminicidio

Entre los principales factores que permiten tipificar un feminicidio se encuentran que el crimen haya ocurrido por razones de género, que existiera una relación de confianza, sentimental, familiar o cercana entre la víctima y el agresor, o que el cuerpo haya sido abandonado en la vía pública, además de otras circunstancias previstas en la legislación.

Las autoridades señalaron que la mayoría de los casos que sí fueron clasificados como feminicidio ya han sido esclarecidos y cuentan con avances importantes en las investigaciones.

La Fiscalía reconoció que la diferencia entre el número total de mujeres asesinadas y los casos catalogados como feminicidio suele generar cuestionamientos por parte de colectivos feministas y de la sociedad. Sin embargo, insistió en que la clasificación responde a los elementos obtenidos durante la investigación y a los criterios legales vigentes.

Durante la misma conferencia, la dependencia también informó que se abordó un incremento en diversos delitos registrados en la entidad, tema que será detallado conforme avancen los reportes oficiales.