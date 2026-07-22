Seguridad

Nuevo León Suma 35 Mujeres Asesinadas en 2026; Solo 11 Casos Han Sido Considerados Feminicidios

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que, de enero a julio de 2026, 35 mujeres han sido asesinadas en la entidad

Escena del crimen35 mujeres son asesinadas en Nuevo León en lo que va del año. Foto: N+

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Nuevo León: 35 mujeres asesinadas en 2026, solo 11 casos son feminicidio. ¿Por qué esta diferencia? Descubre los criterios legales detrás de estas decisiones.

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