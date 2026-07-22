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Ferran Torres Usó Gorra Inspirada en MAGA de Trump, con la Frase ‘Make Spain Great Again’

La gorra roja que usó el futbolista Ferran Torres para celebrar el título de España en la Copa del Mundo ha causado revuelo hasta en Estados Unidos

Ferran Torres, delantero de España, usó una gorra con la frase “Make Spain Great Again”Ferran Torres, delantero de España, usó una gorra con la frase “Make Spain Great Again”. Foto: N+

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Ferran Torres celebra el título mundial con una gorra 'Make Spain Great Again'. ¿Provocación o simple ocurrencia? Descubre por qué hasta la Casa Blanca reaccionó.

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