Ferran Torres Usó Gorra Inspirada en MAGA de Trump, con la Frase ‘Make Spain Great Again’

En el desfile de la victoria realizado por la Selección de España, a lo largo de las calles de Madrid, el delantero Ferran Torres llamó la atención por usar una gorra que hacía alusión al slogan de Donald Trump que dicta “Make America Great Again” (MAGA, por sus siglas en inglés).

La gorra roja de Ferran Torres fue adecuada con la frase “Make Spain Great Again” (Hagamos que España sea grande otra vez) y se viralizó luego de que los integrantes de la Selección de España compartieron el video en sus redes sociales.

Ferran Torres, el anotador del gol de triunfo por 1-0 en la final del Mundial 2026, aparece sin camiseta y con una gorra roja con el texto “Make Spain Great Again' (Hagamos que España sea grande otra vez), en clara referencia al slogan de campaña de Trump.

Por supuesto que eso no pasó inadvertido y hasta generó polémica. Hay quienes lo tomaron como una simple ocurrencia, pero otros le dieron connotaciones políticas y hasta señalaron que era una provocación hacia Trump y sus excesos.

Incluso hubo internautas que empezaron a preguntar dónde se podía comprar la gorra que llevaba Ferran Torres durante las celebraciones por el título conseguido en el Mundial 2026.

La Casa Blanca ya reaccionó a la gorra de Ferran Torres

Bueno, hasta la Casa Blanca ya se refirió al tema y dijo que todo el mundo quiere subirse a la ola. "Everyone wants in on the movement", señaló la Casa Blanca en un mensaje publicado en la red social X, en alusión al video compartido por Torres en sus redes sociales y que fue retomado por las cadenas de noticias de Estados Unidos.

Como se sabe Ferran Torres fue el héroe de la final ante Argentina, al marcar el gol de la victoria (1-0) en el minuto 106 de la prórroga, mismo que le dio a España su segundo título de la Copa del Mundo.

España fue campeona por primera vez en Sudáfrica 2010, cuando Andrés Iniesta marcó el 1-0 ante Holanda, también en el segundo tiempo extra (al minuto 116).

Así que la Furia Roja fue campeona del mundo en el 2010 y en el 2026 con algunas similitudes: Fue la Selección que menos goles recibió (sólo 2 en el 2010 y únicamente 1 en el 2026); en ambas ocasiones ganó con marcador de 1-0; el gol del título lo anotó un jugador del Barcelona en el segundo tiempo extra: Andrés Iniesta y Ferran Torres, respectivamente.

Con información de N+