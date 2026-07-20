¿Por Qué Ferran Torres, el Héroe Mundialista de España, Quiso Abandonar el Futbol?

No hace tanto Ferran Torres, el héroe de la segunda estrella de la selección de España, vivía al límite y pensaba seriamente en abandonar el futbol, porque había perdido la ilusión y las ganas de seguir jugando.

La historia de Ferran recuerda a la que en su día protagonizó Andrés Iniesta, el héroe en Sudáfrica 2010 de la primera estrella, quien admitió que la muerte de su amigo Dani Jarque, a quien dedicó aquel icónico gol, le había afectado hasta sumirlo en una depresión.

Ferran Torres, hoy, como ayer Andrés Iniesta, dos héroes sobre el tapete que han sido capaces de visualizar el estigma de la salud mental, justo en el momento culminante de sus carreras, en el caso del valenciano incluso antes.

El delantero, el tiburón que olió la sangre y desatascó la final del Mundial, hace un par de años hasta pensó en abandonar en definitiva el futbol profesional.

Superado por las críticas desde las redes sociales, llegó a ponerse en manos de un psicólogo, José Angel Caperán, para superar la situación.

"Nadie confiaba en mí, todo el mundo me criticaba. Yo pensaba que no me afectaba, pero al final sí, porque somos personas y aunque leas cien comentarios buenos, te quedas con el malo", admitió el delantero del Barsa en el documental "La Liga más allá del gol".

¿Cómo se impuso el "Tiburón"?

Formado en la cantera del Valencia, fichado con 20 años por el Manchester City y desde 2022 jugador del Barsa, Ferran Torres diseñó la coraza de "Tiburón", su "alter ego" para reconvertirse e hizo suyo el lema: "Lo intentas, te equivocas, te levantas".

Valiente, el delantero ha sido de los pocos jugadores que ha hablado abiertamente de la salud mental en un entorno tan complejo como es el del futbol.

"Llegó un momento en el que no tenía ni ilusión de jugar al futbol, perdí las ganas de entrenar, hasta que empecé con un profesional de la salud mental", aseguró en su día.

Con Caperán aprendió a saber diferenciar las opiniones que le tienen que importar y las que no, a saber gestionar el día a día.

"Cuando las cosas van bien no eres el mejor y no te tienes que venir arriba, como cuando van mal no puedes perder toda la confianza y pensar que eres el peor", resumió.

El lema de Ferran es mantenerse en el misma línea día a día y "trabajar y trabajar" para estar fuerte mentalmente. Ferran Torres derribó el muro argentino como antes Iniesta lo había hecho con el neerlandés, pero el manchego fue el que tuvo el cuajo de hacer público el problema.

"Cuando estaba luchando contra la depresión, el mejor momento del día era cuando tomaba mis pastillas y me acostaba. Perdí las ganas de vivir. Abrazaba a mi esposa, pero era como abrazar una almohada. No sientes nada", dijo el de Fuentealbilla en su día.

Ferran Torres, Andres Iniesta, Ricky Rubio, Bojan Krkic como también Michael Phelps o Simone Biles han visualizado el problema de la salud, lo que hay detrás de los focos, lo que ocurre cuando no todo se trata de goles, canastas, brazadas o piruetas imposibles.

ASJ