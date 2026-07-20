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¿Por Qué Ferran Torres, el Héroe Mundialista de España, Quiso Abandonar el Futbol?

La historia del delantero recuerda a la que protagonizó Andrés Iniesta, no solo por ser del Barcelona y marcar el único gol del título en tiempo extra

Ferran TorresSuperado por las críticas desde las redes sociales, llegó a ponerse en manos de un psicólogo. Foto: AP.

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Como Iniesta, Ferran Torres enfrentó una crisis personal. Conoce su lucha contra las críticas y su camino hacia la recuperación mental en el mundo del fútbol.

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