Accidentes

¿Qué Pasó Hoy en Bosques de Aragón? Explosión por Gas Deja un Muerto en Nezahualcóyotl, Edomex

Las autoridades confirmaron una persona sin vida por el estallido por acumulación de gas en Bosques de Aragón, Edomex

La explosión por acumulación de gas dejó un muerto en Bosques de Aragón, NezahuacóyotlFoto: Archivo
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