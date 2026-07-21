¿Qué Pasó Hoy en Bosques de Aragón? Explosión por Gas Deja un Muerto en Nezahualcóyotl, Edomex

Una explosión ocurrida este lunes 20 de julio de 2026 en la colonia Bosques de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México, dejó una persona sin vida y provocó pánico entre vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Bosques de Mozambique, casi al cruce con Bosques de Egipto, cuando un fuerte estallido alertó a los habitantes de la zona.

Por esta razón, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, ya que al salir de sus domicilios observaron que se trataba de una explosión en la casa de unos vecinos.

¿Qué pasó en la colonia Bosques de Aragón hoy?

Los elementos de Protección Civil del Estado de México, llegaron hasta el lugar del siniestro y de inmediato comenzaron con las maniobras correspondientes para ayudar a las personas lesionadas.

“Personal de esta Coordinación General brinda apoyo en la atención de una explosión por acumulación de gas LP registrada en un domicilio de la colonia Bosques de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl”, informó.

Asimismo, señaló que de manera preliminar se tiene conocimiento de una persona fallecida, así como una más con heridas de gravedad.

“El incidente dejó como saldo una persona fallecida y una más con lesiones de gravedad, quien fue trasladada para recibir atención médica especializada”, confirmó.

En tanto, las autoridades informaron que laboran en el sitio de manera coordinada con integrantes de Bomberos, Rescate Municipal y Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, para realizar las acciones correspondientes y garantizar la seguridad en la zona.

¿Cómo ocurrió la explosión por gas en Bosques de Aragón?

Las investigaciones por la explosión hoy en la colonia Bosques de Aragón, en Nezahualcóyotl, Edomex, apenas comenzaron, no obstante, algunos testigos refirieron cómo ocurrió el fuerte accidente.

Según las primeras versiones, el estallido ocurrió cuando una pipa de gas abastecía el tanque de la vivienda, cuando repentinamente sucedió la explosión.

Debido al fuerte estruendo, los vecinos y personas que se encontraban en comercios aledaños se asustaron y solicitaron ayuda al 911.

En el lugar perdió la vida uno de los trabajadores de la gasera, mientas que el dueño de la vivienda se encuentra grave en un hospital.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió exactamente la explosión por gas en Bosques de Aragón, por lo que ya se realizan las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía del Estado de México.

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EPP