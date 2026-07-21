De Funcionarios a Ganaderos: ¿Quiénes Son las 10 Víctimas del Multihomicidio en Zacatecas?

El hallazgo de 10 personas sin vida en Zacatecas, ocurrido el fin de semana, es investigado por la Fiscalía General del Estado con dos hipótesis principales, no obstante, continúan las diligencias. Pero, ¿quiénes son las víctimas?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron este sábado 18 de julio de 2026. Luego de encontrarse los cuerpos sin vida en tres demarcaciones, se registró una intensa movilización de servicios de emergencia. En estos puntos localizaron los cuerpos:

Pánuco: Se localizaron cinco de los cuerpos, los cuales estaban suspendidos con cuerdas desde un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa

Morelos: Encontraron cuatro cuerpos abandonados en la vía pública

Saín Alto: En este lugar encontraron una persona sin vida sobre la carretera federal 45, en las inmediaciones del entronque a la comunidad de Santa Anita

En tanto, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, afirmó que las principales líneas de investigación obedece a posibles delitos de alto impacto:

"Las principales líneas de investigación obedece a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos, por lo que la presente investigación deberá llevarse de manera muy exhaustiva, muy profesional, e incluso abierta a una investigación financiera", afirmó a través de un video.

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¿Qué se sabe de las víctimas del multihomicidio en Zacatecas?

Ahora bien, las autoridades indicaron que hay avances en las investigaciones. Destaca que como parte de los resultados periciales, se determinó que ocho de las víctimas fallecieron por asfixia por estrangulamiento, mientras que dos de ellas, perdieron la vida por heridas producidas por arma de fuego.

Asimismo, la Fiscalía confirmó que una de las víctimas era un abogado y expolicía de Durango.

Otro dato relevante de las indagatorias, es que algunas de las víctimas desaparecieron antes de ser halladas sin signos vitales. En ese sentido, el fiscal de Zacatecas, explicó que:

Cuatro personas dejaron de tener contacto con sus familias desde el jueves 16 de julio

Cinco más no tuvieron contacto desde el día viernes 17 de julio

Una de ellas perdió contacto el mismo 18 de julio

Pero ojo, porque las autoridades refirieron que no hay existencia de alguna denuncia formal por su desaparición.

La Fiscalía y ayuntamientos correspondientes informaron que luego de las pruebas periciales correspondientes, las 10 personas fueron identificadas legalmente:

Ignacio Castrejón Valdez: Empresario minero y expresidente del municipio de Sombrerete (periodo 2016-2018)

Fidel Alvarado de la Torre: Actual secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo. Fue despedido con una misa en la Parroquia de la Purificación

Jesús Gerardo Muñetón Hernández: Elemento en activo del Heroico Cuerpo de Protección Civil y Bomberos del municipio de Fresnillo

José Ángel Valdez Rivera: Líder, productor ganadero y expresidente de la Asociación Ganadera Local Jiménez de Teul

Andrés Vázquez Gurrola: Exregidor originario del municipio de Canatlán, en el estado de Durango

Armando Ledesma Aguirre: Empresario local del municipio de Fresnillo

José Armando Ledesma Campos: Comerciante fresnillense (hijo de Armando Ledesma Aguirre)

Jesús Daniel Rivera Sandoval: Empresario local del municipio de Fresnillo

Fernando Robles De la Torre: Empresario local del municipio de Fresnillo

Juan Carlos Berumen Guerrero: Empresario local y DJ del municipio de Fresnillo

EPP