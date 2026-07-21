Homicidios

De Funcionarios a Ganaderos: ¿Quiénes Son las 10 Víctimas del Multihomicidio en Zacatecas?

El hallazgo de 10 personas sin vida en varios puntos de Zacatecas es investigado por las autoridades; entre las víctimas hay funcionarios y empresarios

Operativo tras el hallazgo de 10 personas sin vida en varios puntos de ZacatecasFoto: Cuartoscuro
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