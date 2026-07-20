Se Registran Niveles Extremadamente Altos de Radiación UV en CDMX Hoy, ¿Cómo Afecta tu Salud?

Las autoridades alertaron por los niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta (RU), este lunes 20 de julio de 2026 en CDMX; así proteges tu salud.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC), durante esta tarde se registra un ambiente muy caluroso y más tarde se prevén lluvias e intervalos de chubascos acompañados de posible actividad eléctrica y caída de granizo.

Sin embargo, esta alerta es poco usual, ya que antes de que prácticamente se "caiga" el cielo por las fuertes tormentas de este día, los habitantes de la Ciudad de México tendrán que cuidarse de los altos niveles de radiación.

"Hoy se registran niveles extremadamente altos de radiación UV en la Ciudad de México, por lo que te recomendamos tomar precauciones", alertó.

Según las autoridades, ante estos niveles extremos de rayos UV, es importante usar protección extra, debido a que la aplicación de protector solar no es suficiente. Además, aunque veas el cielo nublado, es indispensable que te cuides.

"Protégete de los rayos UV en los días nublados; recuerda que la radiación atraviesa las nubes y puede generar afectaciones a largo plazo en la piel y los ojos", puntualizó.

¿Cómo afecta la radiación UV a la salud?

La Ciudad de México se encuentra en una latitud que le permite recibir la radiación del Sol durante todo el año, además, por su altitud, está expuesta a 20% más de radiación ultravioleta con respecto al nivel del mar, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente de CDMX.

Por esta razón, es importante cuidar nuestra salud. Es importante conocer la intensidad de la radiación solar, el tipo de piel y los daños que provoca. Por ejemplo, las autoridades tienen un "termómetro" en el que puedes identificar el grado de alerta, el cual se distribuye de la siguiente manera:

Bajo (0 a 2): Requiere mínima protección. Se sugiere usar gafas de sol en los días más brillantes

Moderado (3 a 5): Se recomienda usar gorro o sombrero, crema con filtro solar y gafas de sol

Alto (6 a 7): Suma a las medidas anteriores (gorro, filtro solar y gafas), pero se requiere especial cuidado con los bebés

Muy Alto (8 a 10): Además del sombrero, gafas y filtro solar, exige cuidar a los niños, usar ropa de manga larga y evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas

Extremo (11 o más): La recomendación directa es evitar por completo la exposición al sol, sugiriendo resguardarse en interiores o usar sombrilla de ser sumamente necesario salir

El índice UV es una medida de la intensidad de la radiación UV en la superficie terrestre. El indicador sirve para informar a la población sobre los niveles de radiación solar UV, así como concientizar sobre los riesgos a la salud y la importancia de la protección solar.

Toma nota, ya que los efectos de una exposición sin protección a la radiación UV son los siguientes:

Quemaduras

Envejecimiento prematuro

Cáncer en la piel

Alteraciones oculares

Sistema inmunitario

Para protegerte, considera las siguientes recomendaciones:

Evita asolearte entre 11:00 y 16:00 horas

Viste ropa suelta de colores claros y manga larga

No realices actividades físicas intensas bajo el sol

Toma agua simple aunque no tengas sed

Permanece en la sombra y en lugares frescos

Usa protector solar (mínimo F15)

Utiliza lentes de sol, gorra o sombrero

Tarde calurosa a muy calurosa, cielo medio nublado, #lluvias e intervalos de chubascos acompañados de posible actividad #eléctrica y caída de #granizo.



Mañana continuará el ambiente muy caluroso; se prevé disminución en las lluvias.



🌡️#TemperaturaActual: 27 °C.



Mantente… pic.twitter.com/TTIy8bENQW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2026

EPP