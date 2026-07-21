Aumenta a 5 Mil 278 la Cifra de Fallecidos por Terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de personas fallecidas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, aumentó a 5 mil 278.

En tanto, los heridos se mantienen en 16 mil 740 y las personas sin vivienda en 17 mil 907, de acuerdo con el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por estos terremotos 23 mil 587 personas se encuentran en 107 campamentos transitorios, mientras que 128 mil 324 familias han sido atendidas por las autoridades, según el reporte.

Este desastre dejó además unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, de acuerdo con el balance oficial, que registra también mil 405 réplicas.

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Viviendas

Este lunes más de 240 familias afectadas por los sismos recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno, según anunció Delcy Rodríguez, quien encabezó la entrega de los departamentos.

La mandataria encargada prometió además, entregas mensuales de viviendas para los afectados y alcanzar en diciembre de este año las 4 mil y para 2027 "una cifra superior a las 10 mil viviendas" que se recuperarán de "edificios que no habían sido culminados".

Con información de EFE.

LECQ