Internacional

Aumenta a 5 Mil 278 la Cifra de Fallecidos por Terremotos en Venezuela

Los heridos se mantienen en 16 mil 740 y las personas sin vivienda en 17 mil 907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez

El número de personas fallecidas por los terremotos en Venezuela, aumentó a 5 mil 278.Foto: Reuters

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Terremotos en Venezuela: 5,278 muertos y miles sin hogar. El gobierno entrega viviendas y promete más para diciembre.

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