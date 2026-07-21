Varias Zonas con Bloqueos Hoy: Ruta de la Marcha de Transportistas en CDMX

Este martes 21 de julio de 2026, transportistas realizarán una nueva marcha en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones en varios puntos de la capital mexicana.

Aquí te informamos la zona exacta y ruta de la movilización, para que consideres vías alternas y evites complicaciones en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer todos los detalles de las otras protestas, bloqueos y concentraciones previstas para este martes.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Marcha de transportistas hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la marcha afectará las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Los miembros de la organización Transporte de Barrios se concentrarán alrededor de las 09:00 horas en tres puntos:

Estación “Periférico Oriente” de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida Tláhuac 1553, colonia Año de Juárez. Estación “Tepalcates” de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calzada Ignacio Zaragoza 1646, colonia Juan Escutia. Avenida Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, colonia San Pablo

De esos tres puntos en Iztapalapa partirán en marcha al Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

¿Cuáles son sus demandas?

Según los datos de la agenda, los manifestantes realizarán la Segunda Movilización “Así se mueve el barrio”, la cual busca respaldar una propuesta real para reconocer, ordenar y fortalecer el transporte de barrio en la Ciudad de México.

La SSC no descartó que se unan en apoyo más colectivos de transportistas; así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB