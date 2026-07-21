Marchas

Varias Zonas con Bloqueos Hoy: Ruta de la Marcha de Transportistas en CDMX

Conoce aquí detalles de la marcha de transportistas en la Ciudad de México este martes

Bloqueo de moto taxis · Centro (Área 6), Cuauhtémoc | Azael Valdes NarvaezBloqueo de mototaxis en la Ciudad de México el 21 de julio 2026. Foto: N+

Destacado

Atención CDMX: Marcha de transportistas afectará varias zonas. Consulta los detalles y planifica tu ruta para evitar el caos vial. Más información aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+