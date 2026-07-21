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Medicamento contra Diarrea Explosiva: Este Es el Tratamiento por Ciclosporiasis

Autoridades del sector salud confirman tres casos de ciclosporiasis en México

Instalaciones de Taylor Farms México donde se detectó una muestra que dio falso positivo. Foto: ReutersInstalaciones de Taylor Farms México donde se detectó una muestra que dio falso positivo. Foto: Reuters

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Solo 3 casos de ciclosporiasis en México, tratados con éxito. La vigilancia epidemiológica sigue activa. Descubre más sobre esta infección y su tratamiento.

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Tratamiento de Ciclosporiasis: Este Es el Medicamento contra la Diarrea Explosiva y Otros Síntomas