Medicamento contra Diarrea Explosiva: Este Es el Tratamiento por Ciclosporiasis

La Secretaría de Salud dio a conocer hoy, 21 de julio de 2026, cómo está la situación de la ciclosporiasis en México, así como el tratamiento médico que se emplea para combatir esta infección que ocasiona diarrea explosiva.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se han presentado en el país solo tres casos de cyclospora (el parásito que ocasiona la infección).

“En México ha habido 3 casos de cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de ciclosporiasis por lo tanto”, manifestó.

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¿Qué medicamento se emplea?

El funcionario federal comentó también que los tres pacientes se recuperan ante el episodio diarreico severo por la cyclospora; su estatus es adecuado, refirió.

Al detallar sobre el tratamiento médico, informó que se respondieron muy bien a la medicina llamada trimetoprim, conocida mayormente como Bactrim.

Kershenobich destacó que los pacientes enfrentan el episodio diarreico severo, que no tiene por sí mortalidad.

Incluso comentó que tampoco en Estados Unidos se han reportado fallecimientos por el brote en esa nación.

A pesar de ello, dio a conocer que se mantiene una vigilancia epidemiológica muy activa en México.

¿Lechuga que ocasionó brote es de México?

En otro tema, el titular de Salud comentó que las autoridades estadounidenses tomaron una muestra de una fábrica de lechuga en Guanajuato que en un principio salió positiva.

Sin embargo, comentó que la FDA de la Unión Americana se retracto y anunció que había sido un falso positivo, por lo cual no existe evidencia que el brote se haya generado por lechugas de esa empresa en Guanajuato.

De acuerdo con el funcionario, las autoridades sanitarias de México se han mantenido en trabajos conjuntos con instancias de Estados Unidos, para atender este tema.

Y aunque se notificó sobre el falso positivo, Kershenobich dijo que personal de salud se trasladó a territorio guanajuatense para tomar muestras. “Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene (el brote de ciclosporiasis)”, sostuvo.

SPB