“Hay Que Estar Atentos”: Doctor Alejandro Macías Dice que Ciclosporiasis Podría llegar a México

Un brote de ciclosporiasis encendió las alarmas en Estados Unidos, por lo que el doctor Alejandro Macías explicó qué es y si podrían llegar a México casos de la enfermedad que provoca “diarrea explosiva”. Aquí los detalles de lo que dijo el especialista en enfermedades infecciosas.

¿Qué es el brote de ciclosporiasis que causa diarrea explosiva?

El doctor Alejandro Macías explicó, en sus redes sociales, que actualmente hay un brote de ciclosporiasis, “un parásito que se conoce como Cyclospora cayetanensis”.

El experto señaló que “no está muy claro de dónde salió, pero ese es un parásito que se adquiere por contaminación, generalmente, del agua de riego, porque no es un parásito que se transmita de persona a persona”.

Detalló que el contagio “ocurre por contaminación fecal” y que “el parásito primero necesita madurar en el ambiente”, periodo que dura hasta una semana, “si contamina el agua de riego”.

Macías apuntó que les parásito contamina las verduras de hoja verde, difíciles de lavar, como la lechuga, el cilantro o el perejil, que es difícil “descontaminarlos en caso de que vengan contaminados con ese parásito”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alerta de Salud en EUA: Se Reportan Casos de Enfermedad Estomacal en al Menos 30 Estados

Brote de ciclosporiasis produce diarrea explosiva

En caso de contaminación, el doctor Alejandro Macías señaló que “es un parásito que produce una diarrea muy intensa, explosiva, de esas diarreas que difícilmente te dejan llegar al baño y ahí explota, literalmente”.

Se trata de “una guerra explosiva, que además no se cura rápidamente”, y que puede durar varias semanas, particularmente en personas debilitadas por enfermedades crónicas como cáncer, sida y algún padecimiento avanzado, subrayó.

¿Brote de Brote de ciclosporiasis llegará a México?

De acuerdo con Macías, ha visto varios casos en México; sin embargo, aclaró que no implica “que esté ocurriendo un brote nacional”, pero “sí es probable que lo lleguemos a tener y hay que estar atentos”.

Recomendó que si alguna persona padece diarrea explosiva, debe consultarlo con su médico, para que se realicen los estudios de laboratorios correspondientes.

“Es importante, porque el diagnóstico debe llevar a un buen tratamiento”, subrayó el doctor Alejandro Macías, quien agregó que “no hay que caer en pánico, pero sí hay que entender que puede ser que, eventualmente, lleguen lleguen los casos a México y a otros lugares de América Latina”.

Hay un gran brote de CICLOSPORIASIS (enfermedad por Cyclospora cayetanensis) en los Estados Unidos que afecta ya 34 estados. Es una diarrea explosiva y debemos estar alerta pues eventualmente puede llegar a México y América Latina. pic.twitter.com/SaIcS9Vvl0 — Alejandro Macias (@doctormacias) July 16, 2026

RMT