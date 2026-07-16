“Hay Que Estar Atentos”: Doctor Alejandro Macías Dice que Ciclosporiasis Podría llegar a México

El doctor Alejandro Macías considera que el brote de Ciclosporiasis, que produce diarrea explosiva, puede llegar a México; entérate qué dijo el especialista en enfermedades infecciosas

Ambulancia en hospital de CDMXAmbulancia en hospital de CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que la ciclosporiasis podría llegar a México? El Dr. Macías advierte sobre este parásito que causa diarrea explosiva. Descubre cómo prevenirlo y qué hacer si presentas síntomas.

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