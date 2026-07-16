Isaac del Toro Hoy: ¿En Qué Posición Quedó el Ciclista en la Etapa 12 del Tour de Francia 2026?

El Tour de Francia 2026 llegó hoy a la etapa 12, con una carrera el circuito Nevers Magny-Cours - Chalon-Sur-Saône, de 179.1 kilómetros

Isaac del Toro, ciclista mexicanoIsaac del Toro, ciclista mexicano. Foto: N+

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¡Emocionante etapa 12 del Tour de Francia 2026! Isaac del Toro, el ciclista mexicano, se mantiene en el lugar 7 de la general. Descubre cómo le fue hoy.

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