Isaac del Toro Hoy: ¿En Qué Posición Quedó el Ciclista en la Etapa 12 del Tour de Francia 2026?

Este jueves, el Tour de Francia llegó a la etapa 12 de las 21 que conforman la carrera; aquí te decimos en qué posición quedó hoy, 16 de julio de 2026, el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien se mantiene en el top 10 de la tabla general.

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 fue una carrera llana, que se realizó en el circuito Nevers Magny-Cours - Chalon-Sur-Saône, con 179.1 kilómetros.

El ciclista mexicano Isaac del Toro participa este jueves en la etapa 12 del Tour de Francia 2026, donde mantiene la séptima posición de la clasificación general.



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¿En qué posición quedó Isaac del Toro hoy?

Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, quien forma parte del equipo UAE Team Emirates XRG, llegó hoy en el lugar 59, con un tiempo de 3 horas 38 minutos y 53 segundos, y se mantiene en la posición 7 de la tabla general.

Tabla de los tres primeros lugares de la etapa 12:

Tim Merlier. Olav Kooij. Jasper Philipsen.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Isaac del Toro en el Tour de France 2026: ¿Cómo Quedó Hoy en la Etapa 12?

Se trata de la tercera victoria de Tim Merlier en el Tour de Francia 2026, la sexta en total, en un accidentado sprint.

Una aparatosa caída en el último kilómetro del circuito de hoy desordenó la batalla final, pero no impidió la pelea entre los líderes de la carrera.

Tabla general del Tour de Francia se mantiene sin cambios

El ciclista mexicano, de 22 años de edad, sigue en el lugar 7 de la tabla general, lista encabezada por Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

Así va el top 10 de la tabla general del Tour de Francia 2026:

Tadej Pogačar (Eslovenia). Jonas Vingegaard (Dinamarca). Remco Evenepoel (Bélgica). Juan Ayuso (España). Paul Seixas (Francia). Florian Lipowitz (Alemania). Isaac del Toro (México). Mattias Skjelmose (Dinamarca). Lenny Martinez (Francia). Tom Pidcock (Reino Unido).

La etapa 13 del Tour de Francia será este viernes, 17 de julio de 2026, en el circuito Dole-Belfort, carrera de 205.8 kilómetros.

En N+, te mantendremos informado sobre la destaca participación de Isaac del Toro en su primer Tour de Francia, carrera que esperó 26 años para que un mexicano regresara a sus circuitos, después de que en 2025, el ciclista plasmó su sello en el Giro de Italia, donde obtuvo el segundo lugar.