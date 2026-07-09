¿En Qué Lugar Va Isaac del Toro en Tour de Francia 2026? Ciclista Mexicano Gana Posiciones

Entérate cómo va el ciclista mexicano Isaac del Toro, en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro en la etapa 6 del Tour de Francia 2026Isaac del Toro en la etapa 6 del Tour de Francia 2026. Foto: Reuters

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El Tour de Francia 2026 está al rojo vivo y el mexicano Isaac del Toro ya es tercero en la general. Conoce su camino en esta emocionante competencia y sus logros hasta ahora.

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