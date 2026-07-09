¿En Qué Lugar Va Isaac del Toro en Tour de Francia 2026? Ciclista Mexicano Gana Posiciones

El Tour de Francia 2026 sigue emocionante rumbo a las 21 etapas que en total conforman la competencia; en N+, te decimos en qué lugar va el ciclista mexicano Isaac del Toro Romero hoy, 9 de julio de 2026.

Datos del Tour de Francia 2026

La edición 113 del Tour de Francia inició el 4 de julio de 2026.

Se conforma de 21 etapas, que incluyen una carrera a contrarreloj inicial por equipos de 19.6 kilómetros (km).

Una a contrarreloj individual de 26.1 km

7 etapas propicias para el sprint.

4 de perfil ondulado.

8 de montaña a través de los Pirineos, Macizo Central, los Vosgos, el Jura y los Alpes, y de ellas, 5 finales en alto.

El Col del Galibier, con 2,642 metros de altitud, recibe al Tour de Francia, y el Alpe D'Huez será protagonista en el último fin de semana, con 2 finales consecutivos en su cima. El total de desnivel será de 54,450 metros.

Pasaron 26 años para que un ciclista mexicano regresara al Tour de Francia, luego de la destaca participación Raúl Alcalá y Miguel Arroyo, en las décadas de los 80 y 90.

Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, y con 22 años de edad, debutó el 4 de julio en el Tour de Francia 2026.

En 2025, Del Toro quedó en segundo lugar en el Giro de Italia, en lo que fue su primera participación en una carrera de tres semanas.

En 2024, ganó el Tour del Porvenir, una carrera que promete ser de altos vuelos.

¿Cómo va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

A continuación, te damos la tabla de posiciones del ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates XRG, en el Tour de Francia 2026, por cada etapa.

Etapa 1

La etapa 1 Barcelona-Barcelona fue una carrera a contrarreloj por equipos, en la que Isaac del Toro quedó en la posición 6. Los 3 primeros lugares quedaron así:

Jonas Vingegaard (Suiza). Filippo Ganna (Italia). Tadej Pogačar (Eslovenia).

Etapa 2

La etapa 2 Tarragona-Barcelona fue carrera ondulada, en la que el ciclista triunfó al quedar en la posición 1.

Tabla de los 3 primeros lugares de la etapa 2:

Isaac del Toro (México). Tadej Pogačar (Eslovenia). Remco Evenepoel (Bélgica).

Etapa 3

La etapa 3 Granollers-Les Angles, fue una prueba de montaña, en que el mexicano obtuvo la posición 9.

Tabla de los 3 primeros lugares de la etapa 3:

Tadej Pogačar (Eslovenia). Jonas Vingegaard (Dinamarca). Richard Carapaz (Ecuador).

Etapa 4

La etapa 4 Carcasona-Foix, de media montaña, Del Toro llegó en la posición 34.

Tabla de los 3 primeros lugares de la etapa 4:

Mads Pedersen (Dinamarca). Quinn Simmons (Estados Unidos). Raúl García (España).

Etapa 5

La etapa 5 Lannemezan-Pau fue una carrera llana, en la que Isaac del Toro quedó en la posición 32.

Tabla de los 3 primeros lugares de la etapa 5:

Olav Kooij (Países Bajos). Max Kanter (Alemania). Tim Merlier (Bélgica).

Etapa 6

La etapa 6 Pau-Gavernie-Gèdre, fue prueba de alta montaña y el ciclista mexicano quedó en la posición 3.

Tabla de los 3 primeros lugares de la etapa 6:

Tadej Pogačar (Eslovenia). Jonas Vingegaard (Dinamarca). Isaac del Toro (México).

Tabla general del Tour de Francia 2026

En la tabla general del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro se ubica hoy en el tercer lugar: