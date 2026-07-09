Tour de Francia 2026: ¿Cómo Quedó Isaac del Toro en la Etapa 6?

El ciclista mexicano Isaac del Toro brilla en el Tour de Francia 2026; este fue su desempeño en la etapa 6

Isaac del ToroIsaac del Toro en la etapa 6 del Tour de Francia. Foto: AP

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¡Gran avance para Isaac del Toro! El ciclista mexicano se coloca entre los tres mejores del Tour de Francia 2026 tras una destacada actuación en la etapa 6. Descubre más sobre su hazaña.

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¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro Hoy en Tour de Francia 2026? Así Van Posiciones Después de Etapa 6