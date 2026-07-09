Tour de Francia 2026: ¿Cómo Quedó Isaac del Toro en la Etapa 6?

El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una buena actuación hoy, 9 de julio de 2026, en N+ te compartimos cómo quedó en la etapa 6 del Tour de Francia 2026.

Su resultado de este jueves le permitió escalar posiciones en la clasificación general y colocarse entre los tres mejores de la competencia.

Después de una quinta etapa en la que terminó en el lugar 32 y conservó el octavo puesto de la general, el corredor del UAE Team Emirates respondió con una destacada actuación en la primera jornada de montaña.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 6 del Tour de Francia 2026?

Isaac del Toro cruzó la meta en la tercera posición tras una exigente etapa de Montaña. Gracias a su desempeño en la sexta etapa, el mexicano ascendió hasta el tercer lugar de la clasificación general, colocándose entre los protagonistas de la carrera cuando aún restan varis jornadas decisivas.

Este avance marca un cambio importante respecto a la etapa anterior, ya que comenzó el día ubicado en el octavo puesto general y logró ganar cinco posiciones en la pelea por el maillot amarillo.

A sus 22 años, Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo internacional.

La victoria de la etapa 6 fue para el esloveno Tadej Pogacar, quien cruzó la meta en solitario y recuperó el maillot amarillo como líder de la clasificación general.

FBPT