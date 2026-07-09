¿Quién Será el Cuarto Habitante de La Casa de los Famosos México 2026? Pistas y Hora de Anuncio

Nuevas pistas de La Casa de los Famosos México 2026 señalan a un famoso stylist como el cuarto habitante. Te contamos quién es y a qué hora lo confirman.

¿Quién Será el Cuarto Habitante de La Casa de los Famosos 2026? Pistas y Hora del Anuncio en MéxicoFoto: Instagram La Casa de los Famosos Mx

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Nuevas pistas señalan al stylist Aldo Rendón como el próximo en La Casa de los Famosos México 2026. Conoce los detalles y cuándo se confirmará.

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