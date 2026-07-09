¿Quién Será el Cuarto Habitante de La Casa de los Famosos México 2026? Pistas y Hora de Anuncio

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 difundió un nuevo video promocional cargado de pistas visuales para que la audiencia intente adivinar la identidad de su próximo habitante confirmado. E

l ejercicio, que se ha vuelto costumbre en cada revelación de esta temporada, esta vez llevó a miles de usuarios en redes sociales a señalar un mismo nombre: el del fashion stylist Aldo Rendón.

Las pistas que apuntan a Aldo Rendón

El video de pistas muestra una habitación repleta de prendas sofisticadas, bolsos de diseñador y accesorios de alta costura, un escenario que de inmediato se vinculó con el mundo de la moda.

Pero fueron dos detalles específicos los que terminaron por convencer a la mayoría de los seguidores: unos lentes oscuros de montura cuadrada que Rendón ha mostrado antes en sus contenidos de YouTube,donde contó que se trató de un regalo de un seguidor, y un cuadro con la imagen de un perro con rasgos idénticos a los de Rita, la mascota de la conductora Galilea Montijo, de quien Rendón fue estilista durante años.

A esto se suma que la silueta que aparece en el material viste un saco rosa con estampado geométrico en forma de rayos, prenda que coincide con la vestimenta que el creador de contenido ha utilizado en sesiones fotográficas previas.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado oficialmente que Aldo Rendón sea el cuarto habitante; todo permanece en el terreno de la especulación mientras se acerca la hora del anuncio oficial.

¿Quién es Aldo Rendón?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Aldo Rendón tiene 47 años y acumula más de 25 años de trayectoria como stylist, consultor de imagen y diseñador dentro del medio del espectáculo mexicano. A lo largo de su carrera ha vestido a figuras como Thalía, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda, Ana de la Reguera y Angélica Rivera, además de colaborar con firmas como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci.

Su salida del equipo de Galilea Montijo, ocurrida la temporada pasada, marcó un giro hacia una carrera más enfocada en la creación de contenido digital, donde ha reforzado su presencia con más de 630 mil seguidores en Instagram y colaboraciones frecuentes con otros creadores.

Rendón también ha protagonizado varias polémicas: un meme sobre Guillermo del Toro que algunos usuarios calificaron de gordofóbico, la confesión de un beso con Luis Miguel en una reunión privada en casa de Kate del Castillo, revelada en el pódcast Pinky Promise, desacuerdos con concursantes durante su paso por La Más Draga y Solo Las Más, y comentarios recientes sobre Mariana Ochoa, a quien calificó de "insoportable" tras su experiencia trabajando con OV7.

Habitantes confirmados

Lo que sí está confirmado de manera oficial hasta ahora es el ingreso del actor Ernesto Laguardia, la creadora de contenido Karina Torres y la actriz Ximena Herrera. Aldo Rendón completaría el cuarto lugar de la lista si las teorías de la audiencia resultan correctas.

Hora del anuncio oficial

La producción mantiene su estrategia de revelaciones paulatinas para generar expectativa antes del estreno, programado para el domingo 26 de julio. El anuncio del cuarto integrante está previsto para esta noche, alrededor de las 8:28 p.m.