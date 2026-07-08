Tercer Habitante de La Casa de los Famosos 2026: A Qué Hora lo Anuncian Hoy y Pistas

Este miércoles 8 de julio, La Casa de los Famosos México 2026 revelará a su tercer habitante confirmado, y las pistas difundidas por la producción ya desataron muchas teorías en redes sociales.

¿A qué hora se revela al tercer habitante?

El anuncio está programado para las 8:28 de la noche (horario del centro de México), y podrá seguirse en vivo a través de Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y la plataforma ViX, además de las redes sociales oficiales del reality show.

Con este tercer destape, la producción consolidará el trío inicial de famosos que competirán por el premio de 4,000,000 de pesos, luego de que Ernesto Laguardia y Karina Torres fueran confirmados como los dos primeros integrantes de esta cuarta temporada.

Las pistas que dieron origen a las teorías

El video promocional, grabado en lo que los seguidores identificaron como el mirador Killi Killi, en La Paz, Bolivia, con la montaña Illimani de fondo, mostró una serie de elementos que la audiencia comenzó a descifrar cuadro por cuadro:

Un vestido tradicional boliviano, interpretado como guiño directo al origen de la celebridad buscada.

Una taza con una ilustración artística, identificada por varios medios como obra de Mark O'Connor B, artista visual británico-boliviano.

Un perrito pomerania dentro de una máquina de garra.

Referencias al maquillaje, el cuidado personal y el color rosa.

Máscaras teatrales, similares a un reconocimiento actoral reciente.

Un vestido negro de diseñador, que recordó al utilizado en una premiación Emmy.

¿Quién podría ser? Los nombres que suenan más fuerte

El cruce de todas estas pistas llevó a la mayoría de los medios a apuntar hacia Ximena Herrera, actriz, modelo y cantante boliviana radicada en México, conocida por telenovelas como El señor de los cielos, La madrastra y Buscando a Frida, trabajo por el que ganó un Emmy en 2022. La taza con la ilustración de Mark O'Connor B cobra relevancia adicional porque el artista es hermano de la actriz.

Sin embargo, no es el único nombre en la conversación: en redes también circularon con fuerza Cynthia Klitbo, Cynthia Rodríguez, Ferka y Cecilia Galliano, sin que ninguno haya sido confirmado oficialmente por la producción.

Estos son los habitantes confirmados hasta ahora

Ernesto Laguardia, primer habitante confirmado, quien calificó su participación como un "experimento social".

Karina Torres, "La Licenciada", integrante del colectivo Las Perdidas, revelada mediante pistas que incluían la bandera de la comunidad trans y elementos de un salón de belleza.

El tercer habitante, que se conocerá esta noche.

La producción ha confirmado que en total serán 16 figuras del espectáculo las que ingresen a la casa. La conducción principal quedará en manos de Galilea Montijo, junto con Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán al frente de pregalas y posgalas para ViX.

El estreno de La Casa de los Famosos México 4 está programado para el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m., con transmisión por Las Estrellas y disponibilidad continua en ViX.