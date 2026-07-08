Tercer Habitante de La Casa de los Famosos 2026: A Qué Hora lo Anuncian Hoy y Pistas

La Casa de los Famosos México 2026 revela hoy a su tercer habitante a las 8:28 pm. Descubre las pistas, los nombres que suenan y dónde verlo en vivo.

tercer-habitante-casa-famosos-2026-sera-anunciado-hoy-que-hora-pistasFoto: La Casa de los Famosos

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¿Quién es el tercer famoso en La Casa de los Famosos 2026? Hoy a las 8:28 pm se desvela el misterio. Ximena Herrera lidera las apuestas, pero hay más candidatas.

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