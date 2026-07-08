Suspenden Labores de Rescate de Tres Desaparecidos en Gruta de Cuetzalan, Puebla

Autoridades reanudarán mañana trabajos de búsqueda de personas que continúan en calidad de desaparecidos en la gruta de Chichicazapan en Cuetzalan.

Las labores reanudan el día de mañana dependiendo del clima.Foto: PC Estatal

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Lluvias obligan a suspender búsqueda en Gruta de Cuetzalan. Autoridades esperan retomar labores mañana. 3 personas aún desaparecidas, 1 fallecido y 3 rescatados. Conoce más detalles.

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