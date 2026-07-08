Suspenden Labores de Rescate de Tres Desaparecidos en Gruta de Cuetzalan, Puebla

Cuerpos de rescate suspendieron las labores de búsqueda de la familia desaparecida en la Gruta de Chichicazapa de Cuetzalan en Puebla, debido al riesgo por la presencia de lluvias en la zona.

El director de Protección Civil estatal, Bernabé López Santos, explicó que será a primera hora del jueves 9 de julio cuando se retomen los trabajos, dependiendo de las condiciones del clima.

Revelan identidad de la persona localizada sin vida en Cuetzalan

Protección Civil reveló que el senderista localizado sin vida respondía al nombre de Gerardo Julián de los Santos de 31 años, cuyo cuerpo será entregado a sus familiares una vez que termine el procedimiento de parte de Fiscalía de Puebla.

El titular dijo en un video que hasta las 16:00 horas de este miércoles, suman tres personas localizadas con vida, una persona muerta y tres más por ubicar.

Buscan a dos mujeres y un hombre atrapados en gruta de Chichicazapan

Entre los sobrevivientes están el guía del grupo, y uno de los integrantes de la familia, mientras que los desaparecidos son dos mujeres y un hombre.

El trabajo de búsqueda y rescate continúa en las grutas de Chichicazapa, mantenemos coordinación entre @SSPGobPue y los ayuntamientos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Chignautla.



En el @Gob_Puebla refrendamos nuestro compromiso: ante emergencias, nadie está solo.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/lfbtRGB9G2 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 8, 2026

El operativo continúa con personal especializado en el sitio, en espera de condiciones seguras para reanudar las maniobras y lograr el rescate de 3 personas más que faltan, de las 7 que ingresaron.

Con información de N+

JAPR