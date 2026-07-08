Muere Joven por Descarga Eléctrica en Carretera Saltillo-Torreón

Un joven de 26 años perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica cuando se desplazaba por la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 146, en el tramo conocido como Paila.

De acuerdo con el reporte de emergencia, el afectado viajaba en una camioneta junto con otra persona rumbo a Parras cuando sufrió una descarga eléctrica y quedó inconsciente. Paramédicos acudieron al sitio tras recibir el llamado de auxilio.

Al ser interceptada la ambulancia, los cuerpos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, no obtuvieron una respuesta favorable y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. El caso fue canalizado a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.

Trasladan a hospital a hombre tras sufrir descarga eléctrica en Piedras Negras

Alberto Villarreal, de 40 años de edad, recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja luego de sufrir una descarga eléctrica en su casa, ubicada en la colonia Año 2000, en Piedras Negras.

El paramédico Jesús Arreola informó que el hombre se encontraba consciente; sin embargo, manifestó sentir adormecimiento en las extremidades, por lo que fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de gravedad.

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Antes de ser llevado al hospital, logró llegar por sus propios medios al dispensario médico ubicado sobre la calle Juan de la Barrera, en la colonia Croc, donde solicitaron el apoyo de una ambulancia.