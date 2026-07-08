Muere Joven por Descarga Eléctrica en Carretera Saltillo-Torreón

Un joven murió luego de sufrir una descarga eléctrica cuando se desplazaba por la carretera Saltillo-Torreón.

Muere Joven por Descarga Eléctrica en Carretera Saltillo-TorreónFoto: N+

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Un joven pierde la vida en Parras por descarga eléctrica. A pesar de la rápida intervención, no sobrevivió. Descubre los detalles de este desafortunado incidente.

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