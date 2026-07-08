¿Qué Pasó en el AICM? Captan Pelea Campal en Sala de Espera de Terminal 2 | VIDEO

Una pelea al interior de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) provocó la movilización de elementos de seguridad en las instalaciones ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza.

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes del momento exacto en el que varias personas se agreden en la sala de espera de la Terminal 2, cuando el personal de atención al cliente fue agredido por pasajeros.

En las grabaciones se observa cuando un hombre tiene que ser sujetado por la cintura con la finalidad de impedir que ataque a los trabajadores. Mientras que otro de los presuntos agresores es alejado del lugar. Algunos de los empleados salen corriendo de la barra de atención para no ser alcanzados por los golpes.

#AICMinforma:



Con relación a la información que circula en redes sociales donde se observa a diversas personas agrediéndose en las salas de última espera de la terminal 2 de este aeropuerto, se informa:



Esta Entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) July 8, 2026

"Esta entidad, con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la autoridad competente, quien presentó ante el juzgado cívico a los particulares involucrados. Lo anterior con el fin de preservar el orden y evitar afectaciones mayores a otros usuarios e instalaciones", informó al respecto el AICM.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Así Fue la Riña al Interior del AICM en CDMX, ¿Qué Pasó?

¿Por qué se pelearon en el AICM?

Según los testigos, las personas que se tornaron violentas eran pasajeros de un vuelo de Aeroméxico. El personal a cargo del viaje tomó la decisión de expulsarlos para garantizar la seguridad de los demás pasajeros.

Lo anterior, porque los presuntos agresores iban en presunto estado de ebriedad y uno de ellos comenzó a hacer desperfectos. La familia decidió bajarse del avión, pero en la sala de espera fue cuando se registró la riña.

¿Por qué está prohibido que una persona ebria suba a un avión?

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), así como otros organismos internacionales encargados de la seguridad aeronáutica, señala que no se debe permitir que un pasajero en estado de ebriedad suba al avión.

La normativa señala que las personas en ese estado no podrían presentar la misma capacidad para evacuar o reaccionar durante una emergencia. Por ejemplo, en caso de un aterrizaje forzoso, se tienen que atender las instrucciones de la tripulación y salir del avión en menos de 90 segundos.

Ahora bien, otro tema con las personas ebrias en los aviones, es que pueden presentar problemas de salud relacionados con la altitud y la presión. También hay riesgo de comportamiento violento.

Un pasajero ebrio puede llevar a cabo las siguientes conductas:

Acosar o agredir verbal/físicamente a la tripulación o a otros pasajeros

Intentar abrir las puertas de emergencia en pleno vuelo

Ignorar las señales de seguridad (como abrocharse el cinturón o no fumar)

Finalmente, que una persona ebria suba al avión o realice un viaje, también implica un costo millonario.

Lo anterior, porque si la persona se pone violenta o sufre una urgencia médica a mitad del vuelo, el piloto tiene, por obligación, que desviar el avión y hacer un aterrizaje de emergencia. Lo que deriva en gasto de miles de dólares en combustible, tasas aeroportuarias y compensaciones para el resto de los pasajeros.

EPP