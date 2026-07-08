¿Qué Pasó en el AICM? Captan Pelea Campal en Sala de Espera de Terminal 2 | VIDEO

Así captaron una pelea entre varias personas en la Terminal 2 del AICM en CDMX; esto sabemos del caso

Así captaron la pelea al interior del AICMFoto: Cuartoscuro
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