Falla en El Carrizo Deja Sin Agua a Más de 250 Colonias en Tijuana y Rosarito: Lista Completa

Más de 250 colonias en Tijuana y Rosarito enfrentan problemas de agua por una avería en El Carrizo. Consulta la lista completa de colonias afectadas

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¡Alerta en Tijuana y Rosarito! Más de 250 colonias sin agua por falla en El Carrizo. Descubre si tu colonia está afectada y cuándo se restablecerá el servicio.

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