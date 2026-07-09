Falla en El Carrizo Deja Sin Agua a Más de 250 Colonias en Tijuana y Rosarito: Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que una falla registrada la tarde de este miércoles en el sistema de bombeo Booster El Carrizo provocó afectaciones en el servicio de agua potable en decenas de colonias de Tijuana y Playas de Rosarito.

De acuerdo con la paraestatal, la avería ocurrió en la infraestructura que incrementa el flujo de agua desde la Presa El Carrizo hacia la Planta Potabilizadora El Florido.

Como consecuencia, el volumen de agua que ingresa al sistema disminuyó en un 12%, generando intermitencias, baja presión o suspensión del servicio en distintas zonas.

La CESPT indicó que especialistas continúan evaluando el equipo para determinar los tiempos de recuperación del servicio y aseguró que el personal trabaja de manera ininterrumpida para reparar la falla.

Lista completa de colonias afectadas

La dependencia informó que las siguientes colonias presentan afectaciones en el suministro de agua:

Distrito Armando Valenzuela

3ra. Etapa del Río Vía Oriente

Agraristas

Altitud 58

Azteca Parte Alta

Azteca Parte Baja

Azteca Parte Media

Baja Maq. El Águila

Baja Maq. Insurgentes

Bugambilias

Anón La Raza

Cañón La Raza II

Cerro Colorado I

Cerro Colorado II

Colinas de Matamoros

Conjunto Habitacional Estadio

Conjunto Habitacional Jacarandas

Conjunto Habitacional Las Vistas



Distrito Aldo Esquer

Alemán

Altamira Norte

Anexa Roma

Azcona

Cañón K

Herrera

Hidalgo

Independencia

La Joya 2

Linda Vista

Loma Bonita Norte

Lomas de San Ángel

Lomas de Tijuana

çLomas del Mar

Lomas del Pacífico

Lomas del Porvenir

Lomas Encantadas

Lomas Misión del Sol

Mirador



Distrito Juan Ojeda

10 de Mayo

Aeropuerto

Aguilón

Alfonso Garzón

Alta Brisa

Anexa Río

Arenales

Bellas Artes

Californias

Campos Deportivos

Centro Urbano 70-76

Ciudad Industrial

Ciudad Industrial Dorado

Del Río Parte Alta

Fovissste I y II

Frontera Residencial

Garita de Otay

Granjas División del Norte



Distrito Paraíso

Alfa Panamericano

Ampliación Xochimilco

Cañada Verde

Camino Verde

Colinas de Agua Caliente

Colinas de California

Colinas de Cortés

Emperadores

Esmeralda

Guanajuato

Hacienda Agua Caliente

Hacienda Las Palomas

Hacienda Remosa

Herradura

Herradura Norte

Herradura Sur

Hipódromo

Ignacio Ramírez

Distrito Reforma

Alcatraces

Ampliación Lázaro Cárdenas

Banus Residencial

Barcelona

Ejido Lázaro Cárdenas

Generación 2000

Genaro Vázquez

Gloria

Granjas Amparo Sánchez

Granjas Buenos Aires

Granjas Buenos Aires 1

Granjas Buenos Aires 2

Granjas El Tecolote

Jardines de La Gloria

Jolla (La Gloria)

Jolla La Mesa

La Esperanza



Distrito Rosarito

Colinas del Sol

Pórticos de San Antonio

San Agustín

Tosa Residencial

Urbiquinta del Cedro

Urbiquinta Versalles

Verona Residencial

Villa Residencial Santa Fe

Villa Residencial Santa Fe 2

Villa Residencial Santa Fe 3

Villa Residencial Santa Fe 5

¿Cuándo se reestablece el servicio?

La CESPT señaló que los tiempos para la recuperación del servicio aún se encuentran en evaluación y serán dados a conocer conforme avancen las reparaciones.

APG