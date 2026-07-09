Falla en El Carrizo Deja Sin Agua a Más de 250 Colonias en Tijuana y Rosarito: Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que una falla registrada la tarde de este miércoles en el sistema de bombeo Booster El Carrizo provocó afectaciones en el servicio de agua potable en decenas de colonias de Tijuana y Playas de Rosarito.
De acuerdo con la paraestatal, la avería ocurrió en la infraestructura que incrementa el flujo de agua desde la Presa El Carrizo hacia la Planta Potabilizadora El Florido.
Como consecuencia, el volumen de agua que ingresa al sistema disminuyó en un 12%, generando intermitencias, baja presión o suspensión del servicio en distintas zonas.
La CESPT indicó que especialistas continúan evaluando el equipo para determinar los tiempos de recuperación del servicio y aseguró que el personal trabaja de manera ininterrumpida para reparar la falla.
Lista completa de colonias afectadas
La dependencia informó que las siguientes colonias presentan afectaciones en el suministro de agua:
Distrito Armando Valenzuela
3ra. Etapa del Río Vía Oriente
Agraristas
Altitud 58
Azteca Parte Alta
Azteca Parte Baja
Azteca Parte Media
Baja Maq. El Águila
Baja Maq. Insurgentes
Bugambilias
Anón La Raza
Cañón La Raza II
Cerro Colorado I
Cerro Colorado II
Colinas de Matamoros
Conjunto Habitacional Estadio
Conjunto Habitacional Jacarandas
Conjunto Habitacional Las Vistas
Distrito Aldo Esquer
Alemán
Altamira Norte
Anexa Roma
Azcona
Cañón K
Herrera
Hidalgo
Independencia
La Joya 2
Linda Vista
Loma Bonita Norte
Lomas de San Ángel
Lomas de Tijuana
çLomas del Mar
Lomas del Pacífico
Lomas del Porvenir
Lomas Encantadas
Lomas Misión del Sol
Mirador
Distrito Juan Ojeda
Distrito Paraíso
Alfa Panamericano
Ampliación Xochimilco
Cañada Verde
Camino Verde
Colinas de Agua Caliente
Colinas de California
Colinas de Cortés
Emperadores
Esmeralda
Guanajuato
Hacienda Agua Caliente
Hacienda Las Palomas
Hacienda Remosa
Herradura
Herradura Norte
Herradura Sur
Hipódromo
Ignacio Ramírez
Distrito Reforma
Distrito Rosarito
Colinas del Sol
Pórticos de San Antonio
San Agustín
Tosa Residencial
Urbiquinta del Cedro
Urbiquinta Versalles
Verona Residencial
Villa Residencial Santa Fe
Villa Residencial Santa Fe 2
Villa Residencial Santa Fe 3
Villa Residencial Santa Fe 5
¿Cuándo se reestablece el servicio?
La CESPT señaló que los tiempos para la recuperación del servicio aún se encuentran en evaluación y serán dados a conocer conforme avancen las reparaciones.
APG