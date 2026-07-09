Cortes de Agua en 17 Colonias en Escobedo, Nuevo León: Fecha, Horario y Sectores Afectados

Serán 17 colonias las afectadas por el corte de agua programado en el municipio de Escobedo. Aquí te decimos cuáles son

Corte de agua en EscobedoFoto: N+

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Corte de agua en Escobedo: 17 colonias sin servicio. La paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey realizará trabajos de mejora. Entérate de los detalles y sectores afectados.

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