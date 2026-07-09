Cortes de Agua en 17 Colonias en Escobedo, Nuevo León: Fecha, Horario y Sectores Afectados

La paraestatal de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que habrá cortes en el suministro de agua potable en diversos sectores del municipio de Escobedo, Nuevo León. Dicha interrupción ocurrirá este jueves 9 de julio de 2026.

Autoridades señalaron que este corte de agua se llevará a cabo ya que varias cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey llevarán a cabo las labores necesarias para realizar el cambio de una tubería, de 6 pulgadas por una de 12, ubicada en las calles del centro del municipio de Escobedo.

Durante estas labores, las cuadrillas realizarán algunos movimiento en válvulas, desagüe, el retiro de 31 metros de tubería, demoliciones, pruebas de funcionamiento y posteriormente la normalización del servicio. Estos trabajos se llevarán a cabo en un horario de 9:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

Lista de colonias afectadas por corte de agua en Escobedo

En total serán 17 colonias en total las cuales serán afectadas por este corte de agua en el municipio de Escobedo. Aquí te dejamos la lista completa de los sectores que no tendrán este servicio:

Almara

Bosques de Quebec

Cantera

Centro

Don Lalo

Eucaliptos

Flores Magón

Jardines de Escobedo

Las Palomas

Las Quintas

Los Olivos

Monterreal

Privadas Diamante

Privadas San Jorge

Reden

Umara

Villa Alta

Se espera que después de las 11:00 de la noche, el suministro de agua sea restablecido en las 17 colonias que se verán afectadas. Autoridades señalaron que de no ser así, los vecinos podrán levantar un reporte para solucionar esta situación.