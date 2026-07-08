Alternarán Suministro de Agua Potable en García, NL: ¿Qué Días Tendrá Agua mi Colonia?

Ante los problemas registrados por el suministro de agua potable en diversas zonas del municipio de García, Nuevo León, la paraestatal de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que realizarán una estrategia para garantizar que este vital líquido llegue a todas las colonias de este sector.

Esta estrategia busca dividir la distribución en dos zonas para organizar mejor el suministro en el municipio. De esta forma, el servicio se dará por días a cada sector, lo que ayudará a que el agua llegue con mejor presión durante el tiempo que corresponda y evitar que algunas colonias se queden sin el servicio por mucho tiempo.

También se informó que en los días en que no toque suministro completo en alguna zona, se mantendrá un flujo bajo en ciertos horarios para cubrir lo más básico. Además, los domingos el servicio se irá alternando entre ambas zonas, con la intención de repartir el agua de manera más pareja y que más familias puedan contar con este recurso.

¿Qué días tendrá agua mi colonia en García?

A continuación te dejamos los días y horarios en que cada colonia del municipio de García tendrá el suministro de agua potable:

Zona de Capellanía (Lunes, Miércoles y Viernes):

Avance Popular

Bugambilias

Centro de García (parte alta)

Colinas del Río

La Cruz

Martín González

Miguel Hidalgo

Paseo de Capellanía

Riveras de Capellanía y José Páez

Zona Durazno (Martes, Jueves y Sábado):

Ampliación los Nogales

Balcones de García

División del Norte

Fomerrey 192

Infonavit los Nogales

Los Nogales

Martínez Domínguez

Mirador del Fraile

Punta Esmeralda

Villas del Mirador

La zona azul, la cual comprende el resto de las colonias, tendrá un suministro de agua continuo, pero con reducciones de presión después de las 18:00 horas.