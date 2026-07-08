Alternarán Suministro de Agua Potable en García, NL: ¿Qué Días Tendrá Agua mi Colonia?

Para garantizar el suministro de agua en el municipio de García, autoridades alternarán su distribución por días en cada colonia

Agua y Drenaje de MonterreyFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Cuándo tendrá agua tu colonia en García, NL? Descubre los días y horarios del suministro alternado para asegurar que todos reciban el vital líquido. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+