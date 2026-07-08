Policía de Monterrey Detiene a Tres Hombres por Robo en Cementera en Monterrey

Tres hombres fueron detenidos por presuntamente robar en una cementera de la colonia Santa María. Quedaron a disposición del Ministerio Público.

Autoridades de Monterrey detuvieron a tres personas por el robo en una cementera en la colonia Santa MariaFoto: Policía de Monterrey

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Tres detenidos por robo en cementera de Santa María. Fueron interceptados al intentar huir en una camioneta de la empresa. Investigan posibles vínculos con otros robos.

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