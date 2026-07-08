Policía de Monterrey Detiene a Tres Hombres por Robo en Cementera en Monterrey

La Secretaría de Seguridad del municipio de Monterrey informó sobre la detención de tres hombres señalados por su presunta participación en un robo al interior de una empresa cementera ubicada en la colonia Santa María. Los detenidos fueron identificados como Salvador Enrique, de 50 años; José Gustavo, de 49; y Rubén Darío, de 37 años de edad, quienes presuntamente ingresaron por la fuerza a las instalaciones del negocio y sometieron a un guardia de seguridad.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante el robo ocasionaron daños en la empresa cementera y se llevaron diversos objetos, entre ellos el disco duro del sistema de videovigilancia, una computadora portátil y las llaves de una camioneta propiedad de la empresa.

El robo se registró la tarde del lunes 6 de julio en las instalaciones de una empresa cementera donde un grupo de hombres armados ingresó para apoderarse de una camioneta de la compañía y del sistema de videovigilancia.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Aarón Sáenz y Manuel J. Clouthier, hasta donde acudieron corporaciones policiacas y agentes ministeriales tras el reporte del asalto.

Intentaron escapar en una camioneta de la empresa

Tras llevarse los objetos, los presuntos responsables intentaron huir del lugar utilizando la camioneta perteneciente a la empresa. Sin embargo, en ese momento detectaron la presencia de elementos de la Policía de Monterrey, por lo que intentaron escapar a bordo de la unidad.

La rápida intervención de los oficiales permitió interceptar el vehículo antes de que los sospechosos lograran abandonar la zona. Posteriormente, los tres hombres fueron asegurados y detenidos en el sitio.

Tras su captura, los presuntos responsables fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, las autoridades informaron que también se investigará si los detenidos cuentan con antecedentes o historial delictivo, así como la posibilidad de que pudieran estar relacionados con otros robos registrados recientemente.

Con información de Porfirio Medellin/ Noticias N+

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