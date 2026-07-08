Revelan Fecha en que el Asteroide Apophis Podrá Ser Visto a Simple Vista desde la Tierra

Desde su descubrimiento en 2004, astrónomos han seguido con cautela la órbita del asteroide Apophis. Ahora, se ha revelado la fecha en que será visible para gran parte de la humanidad en el año 2029.

99942 Apophis recibió el nombre de la deidad destructora del panteón egipcio.

En el año 2029 el asteroide tendrá un brillo semejante al de varias de las principales estrellas del firmamento.

Apophis, el temible asteroide que se acerca a la Tierra

En junio del 2004 el Observatorio Nacional de Kitt Peak, ubicado en Arizona, observó durante dos noches seguidas un asteroide nunca antes visto. Un año más tarde, se calculó su órbita y se descubrió que aquel cuerpo de 415 metros de diámetro tenía una pequeña posibilidad de chocar contra la Tierra.

Fue entonces que recibió el nombre que le haría célebre dentro y fuera de la comunidad astronómica: 99942 Apophis, en referencia al nombre que los griegos daban al dios egipcio de la destrucción. La trayectoria de este asteroide se ha llenado de mitos y exageraciones.

No obstante, los científicos han identificado que en 2029 pasará a una distancia corta, aunque segura. Hoy en día, el consenso es que su órbita no es un riesgo para la Tierra, aunque habrá de pasar extremadamente cerca.

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Los lectores de N+ recordarán que la distancia promedio de la Luna es de 385 mil kilómetros de la Tierra. Apophis pasará apenas a una décima parte de esta distancia.

En 2029, el asteroide pasará a escasos 31 mil kilómetros. Esta distancia es incluso menor que la órbita elíptica que dibujó la nave Orión, de la misión Artemis II, mientras realizaba operaciones de proximidad. En la franja de los 31 mil kilómetros se ubican los satélites geoestacionarios, es decir, aquellos que están “atados” a una posición fija con respecto a la Tierra y que viajan a la misma velocidad que la rotación del planeta.

Apophis será visible a simple vista para la mayor parte de los habitantes de la Tierra en 2029

Apophis estará tan cerca de la Tierra que podrá ser visto a simple vista. Durante la conferencia Apophis T-3 Years, celebrada en la Universidad de Padua, en Italia, los científicos Michael Zeiler y Rick Fienberg compartieron sus hallazgos sobre la visibilidad del asteroide en su máximo acercamiento al planeta.

Según sus cálculos, Apophis será visible a simple vista el 13 de abril del 2029. Un 90% de la humanidad podrá ver el objeto de poco más de 400 metros de diámetro moviéndose a través del cielo.

Aquel día, Apophis tendrá una magnitud aparente de +3.4. Este brillo le coloca en el rango de algunas de las estrellas más célebres, como la propia Estrella Polar. Polaris suele tener una magnitud aparente de +2.14.

Cabe recordar que la escala que mide el brillo de las estrellas y los planetas va de números negativos a positivos. Mientras más negativo es un número, mayor es el brillo. Estrellas muy brillantes como Vega o Betelgeuse tienen magnitudes aparentes cercanas al +0, mientras que Júpiter tiene una magnitud aparente de +2.9.

Esto indicaría que Apophis, aunque pasará en extremo cerca, no será un peligro, pero sí un espectáculo para gran parte de los habitantes del hemisferio norte. Un fenómeno así nunca había sido pronosticado en la historia de las observaciones astronómicas.

Al respecto, Richard Binzel, profesor de ciencias planetarias del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), declaró en la misma conferencia recogida por el sitio Space:

“Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que hemos podido predecir el paso visible de un asteroide cerca de la Tierra. Eso forma parte de una experiencia compartida”.