Revelan Fecha en que el Asteroide Apophis Podrá Ser Visto a Simple Vista desde la Tierra

Desde que fue descubierto en 2004, el asteroide 99942 Apophis ha provocado cautela entre los astrónomos; ahora, se ha revelado en qué fecha pasará junto a la Tierra y será visible a simple vista

El asteroide Apophis podrá ser visto en 2029El asteroide Apophis podrá ser visto en 2029. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En 2029, el asteroide Apophis pasará a solo 31 mil km de la Tierra, más cerca que los satélites geoestacionarios. Será visible a simple vista, un fenómeno nunca antes visto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+