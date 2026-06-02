Sonda de la NASA Sobrevuela Marte en Ruta hacia el Asteroide 16 Psyche

La NASA dio a conocer las imágenes que tomó la sonda Psyche durante el sobrevuelo que hizo sobre Marte para tomar impulso hacia el asteroide 16 Psyche

Ilustracion de la sonda PsycheSonda Psyche de la NASA se dirige al asteroide 16 Psyche tras rozar Marte. Foto: AFP | NASA

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¿Sabías que la sonda Psyche usó la gravedad de Marte para impulsarse hacia el asteroide 16 Psyche? Este viaje podría cambiar lo que sabemos del sistema solar.

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