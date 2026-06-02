Sonda de la NASA Sobrevuela Marte en Ruta hacia el Asteroide 16 Psyche

La sonda Psyche de la NASA ha usado Marte como un propulsor para acercarse al asteroide 16 Psyche. En la maniobra, la nave ha sobrevolado el planeta rojo a poco más de 4 mil kilómetros de distancia. Te contamos por qué es tan especial esta misión hacia uno de los asteroides más llamativos del sistema solar.

La nave Psyche consiguió un impulso de mil 600 kilómetros por hora al pasar junto a Marte.

La misión busca llegar al asteroide 16 Psyche, que podría revelar varios secretos sobre la infancia del sistema solar.

Marte da “aventón” a nave de la NASA

La NASA informó que el pasado 15 de mayo la nave Psyche realizó una maniobra de asistencia gravitacional con Marte. En palabras sencillas, la sonda ha usado la gravedad del planeta para impulsarse a sí misma a una velocidad mucho mayor de la que llevaba.

A este fenómeno se le conoce como efecto honda y permite modificar la trayectoria o la velocidad de una nave con un consumo de combustible muy bajo o, como en este caso, nulo. Para los astrofisicos y los ingenieros, esta maniobra es como si un planeta diera un “aventón” espacial a las naves humanas.

Durante la maniobra, la sonda Psyche se ubicó a 4 mil 600 kilómetros de Marte. Al respecto, Don Han, líder de navegación de la misión, declaró desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA:

“Hemos confirmado que Marte le dio a la nave espacial un impulso de mil 600 kilómetros por hora y modificó su plano orbital en casi un grado con relación al Sol. Ahora estamos en la trayectoria correcta para llegar al asteroide Psyche en el verano [austral] de 2029”.

Marte visto por la sonda Psyche. Foto: NASA

El asteroide que podría contarnos la infancia del sistema solar

La sonda Psyche tiene como objetivo el asteroide 16 Psyche (también conocido como Psique 16), un objeto que orbita en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Este asteroide tiene forma de papa y cuenta con un diámetro de 280 kilómetros en su punto más amplio.

Este objeto tiene una composición particular: está hecho principalmente de metal. Se calcula que hasta un 60% serían metales y apenas un 40% sería silicatos.

La misión de la sonda Psyche será examinar este asteroide. Una vez que entre en su órbita, la nave espacial cartografiará el asteroide 16 Psyche además lo analizará con un espectrómetro de rayos gamma y neutrones, un magnetómetro. Incluso medirá su gravedad con la ayuda de un radiotelescopio

El principal objetivo de la misión es determinar si Psyche es realmente el núcleo de un planetesimal. Es decir, si forma parte del núcleo de un planeta que estaba en formación en la juventud del sistema solar.

Cabe señalar que Psyche fue bautizada por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis, quien le descubrió el 17 de marzo de 1852. Su nombre hace referencia a la diosa griega del alma, quien se casa con Eros. La versión más célebre de esta historia se encuentra en medio de la novela El asno de oro, del escritor latino Apuleyo.

Psique obtuvo el número 16 de su nombre debido a que, en aquel momento, era el décimo sexto asteroide que descubríamos con nuestros telescopios. Ahora podemos viajar hasta este cuerpo y cartografiarlo.