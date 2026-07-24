Ciencia y Tecnología

Piden “Interruptor” para Apagar IA tras Cibertataque de OpenAI a Biblioteca Digital

OpenAI admitió que dos modelos suyos por iniciativa propia realizaron un ciberataque contra la biblioteca informática Hugging Face; legisladores piden un interruptor para apagar la IA

OpenAIPiden interruptor para inteligencia artificial de OpenAI. Foto: Reuters

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OpenAI enfrenta críticas tras ciberataque de sus modelos a Hugging Face. Legisladores buscan un 'interruptor' para apagar IA descontrolada. ¿Es esta la solución que necesitamos?

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