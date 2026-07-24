Voluntario Recibe la Primera Vacuna contra Variante Bundibugyo del Ébola

Un voluntario recibió la primera vacuna contra la variante Bundibugyo del ébola, durante un ensayo clínico elaborado por la Universidad de Oxford. El actual brote en África central ha cobrado ya más de mil vidas en la República Democrática del Congo.

Hasta el momento, no se había desarrollado una vacuna contra la variante Bundibugyo del ébola.

Además, se realizan ensayos clínicos en África con dos medicamentos experimentales que incluyen el antiviral remdesivir, usado contra la covid.

La Organización Mundial de la Salud ha indicado que el brote ha avanzado mucho más rápido de lo imaginado.

Desarrollan vacuna contra ébola en 8 semanas

Desde que comenzó en mayo la epidemia de ébola al noreste de la República Democrática del Congo, en el país africano se han confirmado 2 mil 473 contagios. En el caso de la vecina Uganda, se han reportado 20 casos y dos fallecimientos.

El brote ha puesto en vilo a las autoridades sanitarias, pues el virus responsable es la variante Bundibugyo, que no cuenta con una vacuna ni con un medicamento que detenga la infección. A principios de julio del 2026, investigadores de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, anunciaron el inicio del primer ensayo de la vacuna ChAdOx1 BDBV.

Este fármaco utiliza la misma tecnología que la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca. Este 24 de julio se ha puesto la primera dosis.

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La vacuna se administró a un voluntario llamado Ed Hunt, de 37 años, en las instalaciones de la Universidad de Oxford. David Pulido-Gómez, del Instituto de Ciencias Pandémicas de Oxford, declaró a la agencia AFP que todo el desarrollo de la vacuna se llevó a cabo en dos meses:

“Hemos llevado esta vacuna candidata desde su concepción hasta su ensayo clínico en tan solo ocho semanas”.

Y añadió: “Alcanzar este hito en tan poco tiempo refleja un extraordinario esfuerzo de colaboración”.

Los esfuerzos para detener la epidemia de ébola

Este no es el único esfuerzo de los investigadores alrededor del mundo para combatir la actual epidemia de ébola.

Según informó la OMS, en la República Democrática del Congo se lleva una prueba clínica con dos tratamientos experimentales: el cóctel de anticuerpos artificiales MBP134 y el antiviral remdesivir, que ya fue empleado durante la pandemia de covid.

Sin embargo, las autoridades sanitarias admiten que la epidemia continúa su avance. Al respecto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, admitió en conferencia de prensa que el brote actual “se ha expandido más rápido que cualquier otro previo”.

El epicentro del brote se ubica en la provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo, donde los conflictos armados y la desconfianza hacia las autoridades han dificultado la acción internacional.

Con información de AFP