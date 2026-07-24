Salud

Voluntario Recibe la Primera Vacuna contra Variante Bundibugyo del Ébola

Se la primera vacuna contra la variante Bundibugyo del ébola durante un ensayo clínico realizado por la Universidad de Oxford

Primera vacuna contra variante Bundibugyo del ébolaPrimera vacuna contra variante Bundibugyo del ébola. foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un voluntario recibe la primera vacuna contra el ébola Bundibugyo en Oxford. La epidemia en el Congo sigue creciendo. Conoce cómo la ciencia responde a esta emergencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+