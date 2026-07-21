Salud

OMS Alerta que en Zonas de la República Democrática del Congo el Brote de Ébola Apenas Comienza

Con 2 mil 423 casos confirmados y 967 muertes, el brote de ébola sigue expandiéndose rápidamente

OMS alerta que en zonas de la RDC el brote de ébola apenas comienzaFoto: Reuters

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Alerta en la RDC: el ébola sigue creciendo con 2,423 casos y 967 muertes. La OMS advierte que en algunas áreas el brote apenas comienza.

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