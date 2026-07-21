OMS Alerta que en Zonas de la República Democrática del Congo el Brote de Ébola Apenas Comienza

En la República Democrática del Congo (RDC), con 2 mil 423 casos confirmados y 967 muertes, el brote de ébola sigue expandiéndose rápidamente y en algunas zonas del país "apenas está comenzando", advirtió un responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en rueda de prensa, este martes.

Thierno Baldé, responsable de la OMS para la respuesta al ébola en la RDC, indicó:

"Estamos comenzando a comprender mejor la dinámica de este brote, con patrones de transmisión diferentes y variables. Hay zonas donde es intensa, como Bunia y sus alrededores, otras presentan una evolución relativamente estable y en algunas el brote apenas está comenzando"

Agregó en videoconferencia desde Bunia, epicentro del brote:

"Quiero dejarlo claro, el brote sigue yendo por delante de nosotros y todavía estamos en una fase en la que tratamos de alcanzarlo"

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