Visitas a Taco Bell Caen 19% tras Brote de Ciclosporosis, Atribuido a la Lechuga Iceberg

En Estados Unidos continúa el brote de ciclosporosis, una enfermedad infecciosa provocada por el protozoario Cyclospora cayetanensis y que se ha vuelto célebre porque provoca diarrea explosiva. Después de que se señalara a la lechuga mexicana de Taco Bell, la franquicia de comida rápida ha visto una caída del 19% en el número de clientes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una disculpa por haber señalado lechuga iceberg mexicana que importa a Estados Unidos la empresa Taylor Farms.

Aún no se identifica el origen del brote de ciclosporosis, que se contagia por el consumo de alimentos contaminados con heces.

Usted disculpe, Taco Bell

El pasado 17 de julio, la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que habían encontrado al presunto responsable del brote de ciclosporosis. Según ambas agencias, la culpa recaía en la lechuga iceberg, producida en el centro de México y servida en Taco Bell. En el anuncio de los CDC se lee:

“La lechuga iceberg picada servida en establecimientos de Taco Bell es la fuente de infecciones por ciclosporosis en cinco estados, incluido Michigan”.

Entre sus recomendaciones, los CDC pedían no consumir esta lechuga y preguntar por su origen si se le hallaba en un restaurante:

“No consuma la lechuga iceberg retirada del mercado de Taylor Farms de México que pueda encontrarse en tiendas o restaurantes. Si compró lechuga retirada, deséchela o devuélvala a la tienda. Si desconoce el origen de la lechuga, pregunte en el restaurante”.

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Según la agencia sanitaria, todos los casos investigados por los CDC estaban vinculados a la lechuga distribuida en Taco Bell. En respuesta, la cadena de comida tex-mex anunció el retiro indefinido del ingrediente. Además aseguró que lo sustituirá en algunos estados durante las próximas 24 horas.

Sin embargo, el domingo 19 de julio la FDA emitió una disculpa por haber señalado la lechuga iceberg que se sirve en Taco Bell. La agencia federal afirmó que se había tratado de un falso positivo y admitió que aún no se ha identificado el origen del patógeno que produce diarrea explosiva.

Pese a aclaración, caen 19% las visitas a Taco Bell

Este lunes 20 de julio, el sitio de noticias financieras Investing señaló que las visitas a Taco Bell han caído un 19%. La caída estaría directamente vinculada a la advertencia sanitaria sobre el brote de ciclosporosis.

La caída en las ventas es u duro golpe para Yum! Brands, conglomerado que agrupa a varias de las principales cadenas de comida rápida, como KFC y Pizza Hut. Las acciones del conglomerado ha caído un 10% desde el pasado 10 de julio, cuando surgieron los primeros señalamientos que vinculaban a Taco Bell con el brote de ciclosporosis en el Medio Oeste de Estados Unidos.

Hasta el momento, se han contabilizado 94 hospitalizaciones por ciclosporosis en Estados Unidos. El número total de contagios alcanzaría ya los 7 mil, sumando tanto los casos confirmados como los sospechosos. Por fortuna, el actual brote no ha provocado fallecimientos.

Con información de AFP