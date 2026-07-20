Salud

Visitas a Taco Bell Caen 19% tras Brote de Ciclosporosis, Atribuido a la Lechuga Iceberg

La cadena Taco Bell reportó una caída del 19% en las visitas después de que se le señalara por error del brote de ciclosporosis en Estados Unidos

Taco BellTaco Bell reporta caída de visitas por brote de ciclosporosis. Foto: Reuters

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Taco Bell sufre caída del 19% en visitas tras brote de ciclosporosis. La FDA admite error en acusación a lechuga mexicana. ¿Cómo afectará esto a Yum! Brands?

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