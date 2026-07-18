¿Dónde se Distribuyó la Lechuga Iceberg Ligada al Brote de Diarrea Explosiva? Lista de Estados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que Taylor Farms de México, ubicada en Guanajuato, retiró voluntariamente del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg proveniente del centro de México debido a una posible contaminación con Cyclospora, un parásito que puede causar una infección intestinal asociada con la diarrea explosiva.

De acuerdo con la FDA, la medida se tomó como respuesta a un brote multiestatal de Cyclospora. La empresa indicó que dejó de recibir producto del lote afectado, suspendió la distribución de la lechuga iceberg procedente del centro del país, notificó a sus clientes y continúa colaborando con la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las autoridades estatales.

Los productos afectados estaban distribuidos en al menos 27 estados de Estados Unidos: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Maryland, Míchigan, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Cyclospora?

La FDA explicó que la mayoría de las personas infectadas con Cyclospora desarrollan diarrea con evacuaciones frecuentes. Entre los síntomas más comunes también se encuentran la pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor o calambres estomacales, hinchazón, aumento de gases, náuseas y fatiga.

Además, algunas personas pueden presentar vómitos, dolores corporales, dolor de cabeza y fiebre. No obstante, también existen casos en los que los pacientes no desarrollan síntomas.

El organismo advirtió que, si la infección no recibe tratamiento, puede provocar deshidratación y complicaciones que requieren atención médica especializada. Los síntomas pueden durar desde unos días hasta un mes o más, desaparecer y reaparecer en una o varias ocasiones. En personas con sistemas inmunológicos debilitados, la enfermedad puede ser más grave y prolongada.

¿Qué es la diarrea explosiva?

La diarrea explosiva es un término utilizado para describir una diarrea muy intensa, de inicio repentino y con evacuaciones líquidas frecuentes que pueden ser difíciles de controlar.

En el caso de la infección por Cyclospora, este cuadro puede ir acompañado de dolor abdominal, náuseas, pérdida del apetito, fatiga y otros síntomas gastrointestinales. Debido al riesgo de deshidratación y complicaciones, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica si los síntomas son persistentes o severos.