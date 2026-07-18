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¿Dónde se Distribuyó la Lechuga Iceberg Ligada al Brote de Diarrea Explosiva? Lista de Estados

La empresa suspendió la distribución del producto mientras colabora con las autoridades sanitarias por un brote multiestatal

¿Dónde se Distribuyó la Lechuga Iceberg? Foto: Cuartoscuro¿Dónde se Distribuyó la Lechuga Iceberg? Foto: Cuartoscuro

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La empresa suspendió la distribución del producto mientras colabora con las autoridades sanitarias por un brote multiestatal

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