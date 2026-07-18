FMI Libera Recursos para Venezuela Mientras Se Eleva la Cifra de Muertos por Terremotos

El número de personas fallecidas luego de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela aumentó este viernes a 5 mil 69.

En tanto, el número de heridos, se mantiene en 16 mil 740, de acuerdo con el nuevo reporte difundido por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mediante sus redes sociales.

La cifra de muertos crece mientras continúan las labores de remoción de escombros, particularmente en el estado de La Guaira, región más afectada por los sismos.

El gobierno interino ha estimado que los terremotos dejaron 17 mil 907 personas sin viviendas, y más de 21 mil reciben refugio en 107 campamentos temporales instalados en La Guaira, Caracas y Miranda.

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FMI Libera Recursos para Venezuela

El Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó este viernes fondos para la reconstrucción de las zonas devastadas en Venezuela, luego de los sismos.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, informó en un comunicado publicado en Telegram:

"Venezuela accedió inicialmente a USD $346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional"

Precisó que los recursos permitirán "apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos".

Con información de AP y AFP.

LECQ