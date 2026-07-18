Internacional

FMI Libera Recursos para Venezuela Mientras Se Eleva la Cifra de Muertos por Terremotos

El número de heridos se mantiene en 16 mil 740, según el nuevo reporte difundido por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez

Siguen las labores de búsqueda en los edificios colapsados tras terremotos en Venezuela.Foto: Reuters

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Venezuela enfrenta una tragedia: 5,069 muertos y 16,740 heridos tras sismos. FMI apoya con $346M para reconstrucción.

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