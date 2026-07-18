Trump Culpa a Canadá por Mala Calidad del Aire en NY Previo a Final del Mundial 2026

Ante la serie de incendios que afectan Canadá, especialmente la zona de Ontario, con el mayor número de incendios activos fuera de control, y que ya afecta la calidad del aire en Nueva York, estado con el que hace frontera, así como Míchigan, Ohio y Pensilvania, Donald Trump ha expresado su molestia.

De acuerdo con el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales, se tienen activos más de 800 incendios forestales que están devastando cientos de áreas en Canadá. El fuego se extiende por Manitoba, Saskatchewan y Ontario; la mayoría permanecen completamente fuera de control. Incluso, en Thunder Bay, varias comunidades han tenido que ser evacuadas.

Trump culpa a Canadá y amenaza con aranceles

A consecuencia de los incendios, hay alerta por mala calidad del aire en Estados Unidos. Hoy en su cuenta de Truth Social, Trump reclamó a Canadá, y los culpó de negligencia.

"Responsabilizamos a Canadá por no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que contienen, lo que provoca que Estados Unidos sufra una invasión innecesaria de aire sucio, contaminado y nocivo, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable".

Advirtió que ante esta situación llamará al Primer Ministro de Canadá, en el transcurso del día para averiguar qué medidas van a tomar al respecto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Amanece Nueva York con Humo por Incendios de Canadá: Preocupa Final del Mundial 2026

"¡El costo es incalculable! Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y retirada de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado.

Acusó que se trata de una negligencia deliberada que se está convirtiendo en un fenómeno anual y que cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares.

"El costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP"

Mala calidad del aire previo a final del Mundial 2026

La mala calidad del aire provoca preocupación en Nueva York, donde se jugará la final de España vs Argentina. Incluso ayer la calidad del aire fue calificada de "muy insalubre".

Hoy, el Departamento de Salud de Nueva York emitió una advertencia de salud sobre la calidad del aire para mañana, 18 de julio, por partículas finas debido al impacto del humo de los incendios forestales en Canadá.

"Los neoyorquinos podrían ver humo visible y cielos brumosos en todo el estado, así como picos en la contaminación relacionada con el humo".

Incluso se canceló el partido de los Guardianes de Cleveland de las Grandes Ligas de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh en Ohio.