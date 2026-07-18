Internacional

Trump Culpa a Canadá por Mala Calidad del Aire en NY Previo a Final del Mundial 2026

Más de 800 incendios se han registrado en Canadá, lo que ha provocado una alerta por mala calidad del aire en Estados Unidos, y la molestia de Trump

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Trump culpa a Canadá por la mala calidad del aire en NY debido a más de 800 incendios forestales. ¿Qué medidas tomará Canadá ante esta situación? ¿Qué pasará con la final del Mundial 2026?

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