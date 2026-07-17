Trump e Infantino en NY, Previo a Final Mundial 2026: ¿Qué Dijeron Presidentes de EUA y de FIFA?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por la organización de la "Copa Mundial 2026 con México y Canadá que supera todas las expectativas".

"¡Esta Copa Mundial ha superado todas las expectativas: Estadios llenos, millones de personas en el estadio, decenas de millones en las ciudades de América, en Canadá, en México, miles de millones frente a sus televisores, todos disfrutando del juego con felicidad, con alegría, con paz!"

Infantino destacó que el sueño americano se hizo realidad con el Mundial en Estados Unidos.

“Esta Copa del Mundo ha superado todas las expectativas, el sueño americano, señor presidente, se hizo realidad. No habría sido un éxito tan increíble sin usted".

Trump dice que Mundial debería volver a EUA otra vez

Por su parte el presidente Trump anunció que esta ha sido la Copa Mundial más grande de la historia, en tono sarcástico dijo que se debería organizar la próxima Copa Mundial otra vez en Estados Unidos”.

"Lo que deberíamos hacer es, deberían elegir a Estados Unidos otra vez, pero esta vez, dejaremos fuera a Canadá y México".

Esto sucedió en una recepción de la Copa Mundial de la FIFA en la ciudad de Nueva York, mientras Estados Unidos se prepara para albergar la final entre España y Argentina.

Problemas de calidad del aire

La última ronda del campeonato se jugará en el Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de la Gran Manzana, que actualmente sufre problemas de calidad del aire debido a los incendios forestales en Canadá. Se espera que Trump también asista al partido el domingo y entregue el trofeo al ganador.

Esta aparición se produce pocas semanas después de que el presidente generara controversia al pronunciarse sobre la tarjeta roja mostrada a la selección estadounidense durante su partido contra Bosnia y Herzegovina, decisión que finalmente fue revocada. Posteriormente, Estados Unidos fue eliminado del torneo tras perder contra Bélgica.

HVI