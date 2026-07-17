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Trump e Infantino en NY, Previo a Final Mundial 2026: ¿Qué Dijeron Presidentes de EUA y de FIFA?

Trump anunció que esta ha sido la Copa Mundial más grande de la historia y sugirió que se debería organizar otra vez el Mundial en Estados Unidos

Trump e Infantino en NY, Previo a Final Mundial 2026: ¿Qué Dijeron Presidente de EUA y de FIFA?El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, 17 de julio de 2026. Foto: Reuters

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por la organización de la “Copa Mundial 2026 con México y Canadá que supera todas las expectativas”.

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