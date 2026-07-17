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¿Juego Francia vs Inglaterra Pasa Gratis? Dónde Ver Partido del Tercer Lugar del Mundial 2026

Para que no te pierdas el juego por el tercer lugar del Mundial, conoce si pasa por un canal gratis en TV Abierta en México y dónde ver online

Conoce Si Pasa Gratis Francia vs Inglaterra y Dónde Ver el Partido del Tercer Lugar del Mundial 2026Francia e Inglaterra van por el premio de consolación del Mundial 2026. Fotos: Reuters
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