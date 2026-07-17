¿Juego Francia vs Inglaterra Pasa Gratis? Dónde Ver Partido del Tercer Lugar del Mundial 2026

Se jugará el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 este sábado 18 de julio con dos selecciones de alto nivel, y si aún no sabes dónde ver el Francia vs Inglaterra, acá te decimos si pasa por un canal gratis en TV Abierta en México y el link de la transmisión online para que no te lo pierdas.

Este fin de semana se disputarán los últimos dos partidos de la Copa de la FIFA, y en notas previas cuándo y a qué hora es la Final entre España vs Argentina, dónde se jugará y la lista de artistas que estarán en el medio tiempo del juego por el título.

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¿A qué hora inicia la transmisión del Francia vs Inglaterra?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará este sábado 18 de julio a las 15:00 horas, es decir a las 3 de la tarde del centro de México, sin embargo la cobertura del juego comenzará desde las 13:30 horas.

Cabe recordar que la selección francesa cayó 0-2 ante La Roja en las Semifinales, mientras que la inglesa perdió dramáticamente 1-2 ante la Albiceleste, de ahí que ambos equipos deberán disputar el juego por el premio de consolación del Mundial 2026.

¿En qué canal pasa el Francia vs Inglaterra en vivo?

Hay malas noticias para los aficionados que buscan dónde ver el partido por el tercer lugar gratis, ya que ningún canal de TV Abierta va a pasar la transmisión en vivo en México y tampoco tendrá cobertura en televisión de paga en nuestro país.

Sin embargo, el juego de Francia vs Inglaterra sí tendrá transmisión online en México, por lo que este encuentro, se podrá seguir desde cualquier dispositivo con conexión a internet como Smart TV, celulares, laptops y tablets.

Francia vs Inglaterra: ¿Dónde ver?

La transmisión del partido por el tercer lugar del Mundial 2026, Francia vs Inglaterra online en vivo la podrás seguir en ViX con el Pase Mundial, y para que no busques más aquí te dejamos el link para ver el partido en vivo: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608361.

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