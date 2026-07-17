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Desalojan a Personas por Incremento en Caudal del Río Bravo en Piedras Negras

Elementos de Protección Civil del Estado y del Municipio desalojaron a personas que viven en los márgenes del río.

Desalojan a Personas por Incremento en Caudal del Río Bravo en Piedras NegraAutoridades cerraron los accesos al Paseo del Río como medida preventiva. Foto: N+

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¡Atención en Piedras Negras! El río Bravo alcanza un caudal de 2,183 m³/s, obligando a desalojos y cierres de puentes. Protección Civil en alerta máxima.

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Evacuan a Personas por Incremento en Caudal del Río Bravo