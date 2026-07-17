Desalojan a Personas por Incremento en Caudal del Río Bravo en Piedras Negras

El caudal del río Bravo continúa en aumento y de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), se espera que alcance los 2,183 metros cúbicos por segundo.

Ante esta situación, elementos de Protección Civil del Estado y del Municipio cerraron los accesos al Paseo del Río como medida preventiva y realizaron el desalojo de personas que habitan en las márgenes del río, con el objetivo de evitar accidentes ante el incremento de la corriente.

Las autoridades informaron que el pico máximo del caudal está previsto para las 18:00 horas de la tarde de este viernes, aunque no se descarta que el volumen de agua pueda ser mayor, por lo que se mantiene el monitoreo permanente del afluente.

La creciente del río Bravo provocó que 100 boyas que recientemente habían sido instaladas fueran arrastradas por la corriente.

Según el reporte de las autoridades americanas, estas boyas se instalaron como parte de la estrategia de seguridad para prevenir casos de migración.

Cierran puentes internacionales entre Eagle Pass y Piedras Negras

La creciente que se registra el río Bravo provocó el cierre temporal de los puentes internacionales 1 y 2 durante la noche de este jueves.

El cierre se dio como medida preventiva ante el riesgo de que un centenar de boyas instaladas por autoridades estadounidenses fueran arrastradas por la corriente.

Los puentes permanecieron cerrados durante aproximadamente dos horas y media, lo que afectó a decenas de personas que tenían programado cruzar de México a Estados Unidos, principalmente trabajadores que se dirigían a sus empleos y que tuvieron que informar a sus patrones sobre el retraso ocasionado por la suspensión temporal del tránsito.